Khali Birthday Special: इस एसयूवी में मजे से फिट हो जाते हैं 7 फुट से भी लंबे खली, जानें कीमत और खासियत

Favourite SUV of Khali: दलीप सिंह राणा जिन्हें आप खली के नाम से जानते हैं, आज 53 साल के हो गए हैं. 27 अगस्त 1972 को जन्में खली को WWE ने दुनियाभर में पहचान दिलाई है. उन्हें पहले से ही पहलवानी का शौक था लेकिन इसी पहलवानी की बदौलत उन्हें WWE में जगह मिली. खली की हाइट 7.1 फुट है. ऐसे में उनके लिए किसी भी कार में आसानी से बैठ पाना संभव नहीं होता है. दरअसल ऐसी कारें कम ही हैं जिनमें वो बड़े आराम से फिट हो पाते हैं. आज हम इस खबर में उनकी फेवरेट एसयूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें वो मजे से फिट हो जाते हैं.

कौन सी है ये एसयूवी

दरअसल खली की फेवरेट एसयूवी Toyota Fortuner है जिसमें वो बड़े आराम से फिट हो जाते हैं. हालांकि इसमें थोड़े-बहुत मॉडीफिकेशन जरूर की गए हैं. खली इस एसयूवी में आसानी से फिट हो जाते हैं और कहीं भी आते-जाते रहते हैं. इतना ही नहीं खली अपने गांव में भी इस एसयूवी से चलना पसंद करते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको इस एसयूवी की खासियतों के बारे में बताने जा रहे हैं.

किन खासियतों से है लैस

टोयोटा फॉर्च्यूनर एक प्रीमियम मिड-साइज़ SUV है, जिसे लोग इसकी मजबूती और पावर की वजह से खरीदना पसंद करते हैं. इतना ही नहीं इसकी रोड प्रेजेंस भी काफी शानदार है. इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इस एसयूवी में ग्राहकों को 2.7-लीटर पेट्रोल (166 PS, 245 Nm) और 2.8-लीटर टर्बो डीजल (204 PS, 500 Nm) इंजन का ऑप्शन मिल जाता है. इसके इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक (टॉर्क कन्वर्टर) से जोड़ा गया है. ड्राइवट्रेन की बात करें तो एसयूवी में 4x2 (रियर-व्हील ड्राइव) और 4x4 (फोर-व्हील ड्राइव) का ऑप्शन मिल जाता है. बात करें कीमत की तो इस एसयूवी की शुरुआती कीमत तकरीबन 36 लाख रुपये है.