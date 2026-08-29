/धूप में खड़ी कार खुद बनाएगी 400 यूनिट बिजली, चीनी कंपनी Hongqi का बड़ा करिश्मा, जानिए सोलर सनरूफ की खासियत

चीन की जानी-मानी ऑटोमोबाइल कंपनी FAW Hongqi ने कार इंडस्ट्री में एक बड़ा कमाल किया है. कंपनी ने दुनिया का पहला ऐसा सोलर पैनोरमिक सनरूफ तैयार किया है, जो पेरोव्स्काइट तकनीक से चलता है. इसे Hongqi EHS7 इलेक्ट्रिक एसयूवी में टेस्ट किया गया है. कंपनी ने बताया है कि यह तकनीक आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को धूप से ही लंबी रेंज देने का रास्ता साफ करने वाली है.
यह खास सोलर सनरूफ धूप में 300W तक की रियल-टाइम पावर बनाता है. कंपनी ने बताया कि यह सालभर में लगभग 400 kWh (यूनिट) साफ बिजली पैदा कर सकता है. इस बिजली से कार का एयर कंडीशनर (AC), मिनी फ्रिज और सिक्योरिटी कैमरे (सेंट्री मोड) जैसे फीचर्स आसानी से चलेंगे. सबसे बड़ी बात यह कि कार की मुख्य बैटरी खत्म होने का डर भी नहीं रहेगा.
अब तक पुरानी गाड़ियों में सिलिकॉन से बने पैनल लगते थे, जो भारी होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं. Hongqi ने नए सोलर सनरूफ में 'पेरोव्स्काइट' नाम के खास मिनरल का इस्तेमाल किया है. यह मटीरियल कागज जैसा पतला, लचीला और बेहद हल्का है. यह धूप से ज्यादा तेजी से बिजली बनाता है और कार की मुड़ी हुई छत पर आराम से फिट हो जाता है, यही इसकी खासियत है.
सोलर पैनोरमिक सनरूफ को सरल भाषा में कार की छत पर लगा एक बहुत बड़ा कांच का पैनल कहते हैं. हालांकि, इसे कार पर लगाना आसान नहीं था, क्योंकि यह मटीरियल धूप (UV किरणों), पानी और हवा से जल्दी खराब हो सकता है. होंगकी की रिसर्च टीम ने इन चुनौतियों से पार पाते हुए इसका प्रोटोटाइप अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी Hongqi EHS7 (चीनी नाम Tiangong 08) में फिट किया है.
carnewschina में छपी रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी सिर्फ छत तक सीमित नहीं रहना चाहती. होंगकी का अगला प्लान इस सोलर तकनीक को कार के बोनट और बाकी हिस्सों पर भी लगाने का है. Hongqi के मुताबिक, पूरे सिस्टम के लग जाने पर कार रोज 10 यूनिट बिजली बनाएगी. इसका मतलब है कि कार सिर्फ धूप से रोजाना 80 किलोमीटर तक चल सकेगी, यानी रोज के सफर के लिए चार्जिंग स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.
चीन का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित लग्जरी कार ब्रांड Hongqi सिर्फ सोलर रूफ तक सीमित नहीं है. कंपनी ऐसी 'फ्लैश चार्जिंग' तकनीक पर काम कर रही है, जिससे बैटरी महज 9 मिनट में 10% से 97% तक चार्ज हो जाएगी. इसके साथ ही नई पीढ़ी की सॉलिड-स्टेट बैटरी पर भी तेजी से ट्रायल चल रहे हैं. हालांकि, कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि यह तकनीक आम ग्राहकों के लिए शोरूम में कब तक पहुंचेगी.
FAW Hongqi (होंगकी) चीन की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित लग्जरी कार कंपनी है, जिसे 'चीन की रॉल्स-रॉयस' भी कहा जाता है. चीनी भाषा में इसके नाम का मतलब "लाल झंडा" होता है. 1958 में शुरू हुआ यह ब्रांड पहले सिर्फ चीनी नेताओं और खास मेहमानों के लिए बुलेटप्रूफ कारें और लिमोजिन बनाता था, यहां तक कि आज भी चीन के राष्ट्रपति Hongqi N701 का ही इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, अब यह कंपनी आम ग्राहकों के लिए भी शानदार लग्जरी सेडान, एसयूवी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EVs) बनाती है.
पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपनी पहुंच आम जनता और कॉर्पोरेट ग्राहकों तक बढ़ाई है. यह बाजार में मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसी कंपनियों को टक्कर देने वाली प्रीमियम सेडान (H-सीरीज) और एसयूवी (HS-सीरीज) बेचती है. कंपनी तेजी से पेट्रोल/डीजल गाड़ियों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर बढ़ रही है.