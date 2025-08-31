सितंबर होगा बेहद खास अगले हफ्ते धमाकेदार एंट्री करेंगी ये 4 बेहतरीन SUVs, पेट्रोल से लेकर EV तक का मिलेगा ऑप्शन

Upcoming SUVs: सितंबर भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बेहद ही खास महीना होने जा रहा है. दरअसल त्योहारी सीज़न से पहले दमदार गाड़ियों को लॉन्च किया जाने वाला है. सितंबर के पहले ही हफ़्ते में मारुति सुजुकी, विनफ़ास्ट और सिट्रोएन जैसी कंपनियाँ बड़ी कार लॉन्च करेंगी. यह भारतीय-जापानी कार निर्माता अपनी दूसरी मिडसाइज़ एसयूवी लॉन्च करने के लिए तैयार है जो इस सेगमेंट की पॉपुलर हुंडई क्रेटा को चुनौती देगी. यह नई मारुति एसयूवी खास तौर पर एरिना डीलरशिप के माध्यम से बेची जाएगी. इस बीच, वियतनामी कार निर्माता विनफ़ास्ट अपनी भारतीय पारी की शुरुआत VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ करेगी, जबकि सिट्रोएन बेसाल्ट कूप एसयूवी का एक नया संस्करण पेश करेगी.

यह भी पढ़ें: Ather ने पेश किया धाकड़ EL01 कॉन्सेप्ट स्कूटर, 2026 फेस्टिस सीजन में हो सकती है धमाकेदार एंट्री

नई मारुति एसयूवी

Add Zee News as a Preferred Source

Y17 कोडनेम वाली यह अपकमिंग मारुति एरिना एसयूवी, ग्रैंड विटारा के प्लेटफॉर्म और पावरट्रेन शेयर करेगी. इसका मतलब है कि यह 103 बीएचपी, 1.5 लीटर पेट्रोल, 116 बीएचपी हाइब्रिड और 88 बीएचपी सीएनजी इंजन विकल्पों के साथ आएगी. इसे खास बनाने वाले कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स होंगे जिनमें डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम और लेवल-2 ADAS सूट शामिल हैं. नई मारुति एसयूवी की कीमत लगभग 10.50 लाख रुपये से शुरू होने की उम्मीद है.

विनफास्ट VF6/VF7

विनफास्ट VF6 इलेक्ट्रिक SUV दो वेरिएंट - अर्थ और विंड - में उपलब्ध होगी, जिसमें 59.6kWh बैटरी पैक और एक इलेक्ट्रिक मोटर होगी। इस EV की WLTP रेंज 480 किमी होने का दावा किया गया है. वहीं दूसरी ओर, विनफास्ट VF7 मॉडल लाइनअप तीन ट्रिम - अर्थ, विंड और स्काई - में उपलब्ध होगा, जिसमें 70.8kWh बैटरी पैक और दो इलेक्ट्रिक मोटर होंगी. इसकी ड्राइविंग रेंज 496 किमी होने का दावा किया गया है. दोनों इलेक्ट्रिक SUV 6 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन और दो इंटीरियर थीम ऑप्शन में उपलब्ध होंगी.

यह भी पढ़ें: 2025 Renault Triber Vs Maruti Ertiga: कौन सी सेवन सीटर कार रहेगी आपके लिए बेस्ट चॉइस, 5 मिनट में जानें

सिट्रोएन बेसाल्ट X

सिट्रोएन बेसाल्ट X को न्यूनतम अपग्रेड के साथ एक नए रेंज-टॉपिंग ट्रिम के रूप में पेश किया जाएगा. इसमें नए डिज़ाइन का डैशबोर्ड पैटर्न, ब्रॉन्ज़ इंटीरियर एक्सेंट और एक नया गार्नेट रेड कलर स्कीम होगा. इसके मुख्य फीचर्स में एक वैकल्पिक 360-डिग्री कैमरा, कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, कई एयरबैग और बहुत कुछ शामिल हो सकते हैं. नई बेसाल्ट एक्स में वही 110 बीएचपी, 1.2 लीटर, 3-सिलिंडर टर्बो पेट्रोल इंजन होगा, जिसमें 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स होगा.