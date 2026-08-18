एप्पल के पूर्व डिजाइनर ने बनाया Ferrari का नया अजूबा, बिना डिलीवरी के ही 382 करोड़ में बिकी 'Chassis 0' सुपरकार

सुपरकार्स की दुनिया में जब भी फरारी का नाम आता है, तो दिमाग में गरजते हुए V12 या V8 पेट्रोल इंजन की आवाज गूंजने लगती है. लेकिन इस बार फरारी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने ऑटोमोबाइल इतिहास के सारे पुराने पन्नों को फाड़कर फेंक दिया है. फरारी की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक सुपरकार 'Ferrari Luce' की पहली यूनिट यानी 'Chassis 0' को एक चैरिटी ऑक्शन में पूरे 40 मिलियन डॉलर (लगभग 382 करोड़ रुपये) में बेचा गया है. हैरानी की बात यह है कि जिस कार की शुरुआती अनुमानित कीमत करीब 1.1 मिलियन डॉलर थी, वह अपनी मूल कीमत से लगभग 40 गुना ज्यादा दाम में बिकी है. आइए जानते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फरारी में ऐसा क्या खास है जिसके लिए खरीदार ने 382 करोड़ रुपये लुटा दिए.
मोंटेरे में आयोजित आरएम सोथबी (RM Sotheby’s) की चैरिटी नीलामी में एक नया इतिहास रचा गया. फरारी की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक कार 'Ferrari Luce' के पहले प्रोडक्शन चेसिस 'Chassis 0' को ऑक्शन के लिए रखा गया था. इस कार की शुरुआती अनुमानित कीमत $1.1 मिलियन (लगभग 9.5 करोड़ रुपये) रखी गई थी. लेकिन जब बोली शुरू हुई तो दुनिया भर के अरबपतियों में इसे खरीदने की होड़ मच गई. अंत में यह कार $40 मिलियन यानी करीब 382 करोड़ रुपये में नीलाम हुई. इस नीलामी की सबसे खास बात यह रही कि ऑक्शन हाउस ने अपना प्रीमियम माफ कर दिया, जिससे पूरी 40 मिलियन डॉलर की राशि 'द फरारी फाउंडेशन' को जाएगी. यह चैरिटी संस्था इस पैसे का इस्तेमाल भविष्य की शैक्षणिक पहलों के लिए करेगी.
382 करोड़ रुपये की भारी-भरकम कीमत चुकाने के बावजूद इस कार के खरीदार को तुरंत इसकी चाबी नहीं मिलेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक खरीदार को कार की डिलीवरी लेने के लिए साल 2027 की पहली तिमाही तक का इंतजार करना पड़ेगा. डिलीवरी से पहले इस गाड़ी को फरारी के मुख्यालय मारानेलो (Maranello) वापस ले जाया जाएगा जहां इस पर अंतिम फिनिशिंग और टेस्टिंग का काम पूरा किया जाएगा. इसके बावजूद खरीदार ने बिना कार हाथ में आए ही इतिहास की सबसे बड़ी बोली लगाकर सबको चौंका दिया है.
Ferrari Luce ने $40 मिलियन में बिककर साल 2025 में बना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इससे पहले कस्टमाइज्ड Ferrari Daytona SP3 ऑक्शन में $26 मिलियन में बिकी थी जो उस समय की सबसे महंगी नई कार थी. जब फरारी ने मई में अपनी पहली EV का अनावरण किया था, तब कई पारंपरिक फरारी प्रेमियों ने इसका विरोध किया था. उनका मानना था कि बिना पेट्रोल इंजन के फरारी का वो मज़ा नहीं रहेगा. लेकिन इस नीलामी ने साबित कर दिया है कि फरारी के इलेक्ट्रिक भविष्य को लेकर दुनिया में कितना जबरदस्त उत्साह है.
Ferrari Luce को कंपनी ने लवफ्रॉम (LoveFrom) डिजाइन स्टूडियो के साथ मिलकर तैयार किया है. लवफ्रॉम के संस्थापक जोनी आइव (Jony Ive) हैं, जो कभी एप्पल (Apple) के मुख्य डिजाइन अधिकारी हुआ करते थे और जिन्होंने आईफोन और आईपैड जैसी प्रतिष्ठित चीजों को डिजाइन किया था. फरारी के टेलर मेड (Tailor Made) प्रोग्राम के तहत बनी इस कार को 'लाइट' यानी रोशनी की थीम पर डिजाइन किया गया है. इसका बाहरी रंग मद्रेपेरला सेमी-ग्लोस (Madreperla Semi-Gloss) है जिसमें एक विशेष पिगमेंट का इस्तेमाल किया गया है. यह रंग रोशनी के कोण और तीव्रता के हिसाब से हरे और बैंगनी रंग के बीच बदलता रहता है.
कार के अंदर का केबिन स्विट्जरलैंड की चुनिंदा चमड़ियों से बने पर्ला ले मैंस (Perla Le Mans) मैटेलिक लेदर से सजाया गया है. इंटीरियर के बाकी हिस्से जो आमतौर पर काले होते हैं उन्हें ग्रिगियो कोरवारा (Grigio Corvara) फिनिश दी गई है. इसके अलावा कार में कस्टम व्हील्स, कस्टमाइज्ड ब्रेक कैलीपर्स और ऑप्टिकल-व्हाइट बैकग्राउंड पर फरारी का लोगो दिया गया है. फरारी का कहना है कि इसके पेंट और कस्टमाइजेशन की जटिलता इतनी ज्यादा है कि कोई भी दो Luce कारें कभी भी एक जैसी नहीं दिखेंगी. लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण इसका 'Chassis 0' टैग है जो इसे फरारी के इलेक्ट्रिक इतिहास का पहला पन्ना बनाता है.
दिखने में खूबसूरत होने के साथ-साथ यह कार सड़क पर एक दरिंदा है. फरारी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार Ferrari Luce में चार इलेक्ट्रिक मोटर लगी हैं यानी हर पहिए के लिए एक अलग मोटर. यह पावरट्रेन कुल मिलाकर 1050 cv (1035 हॉर्सपावर) की प्रचंड ताकत पैदा करता है. इसकी बदौलत यह भारी-भरकम कार महज 2.5 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. इसकी टॉप स्पीड 310 किमी प्रति घंटा है और एक बार फुल चार्ज करने पर यह 530 किलोमीटर तक चल सकती है. इसमें 122 kWh का बड़ा बैटरी पैक और 800-वोल्ट की इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर दी गई है.
इलेक्ट्रिक कारों में इंजन की आवाज न होना अक्सर कार प्रेमियों को निराश करता है. लेकिन फरारी ने इसका भी अनोखा इलाज निकाला है. कंपनी ने कार में एक विशेष सबफ्रेम लगाया है जो कंपन को कम करता है. पिछले धुर के बीच में एक सटीक एक्सीलेरोमीटर लगाया गया है जो घूमते हुए पुर्जों की फ्रिक्वेंसी को ट्रैक करता है. फिर इस डेटा को प्रोसेस करके इलेक्ट्रिक गिटार की तरह एक खास साउंड पैदा की जाती है जो फरारी के पारंपरिक इंजन की याद दिलाती है. यानी कार पूरी तरह से शांत होने के बावजूद ड्राइवर को वही पुराना स्पोर्ट्स कार वाला अहसास देगी.