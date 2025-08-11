सितंबर में होगी Tesla की पहली कार की डिलीवरी, फुल चार्ज में चलती है 622 किलोमीटर
Advertisement
trendingNow12875994
Hindi Newsऑटोमोबाइल

सितंबर में होगी Tesla की पहली कार की डिलीवरी, फुल चार्ज में चलती है 622 किलोमीटर

Tesla Model Y: टेस्ला मॉडल Y RWD (रियर-व्हील ड्राइव) और लॉन्ग-रेंज RWD, दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है. RWD मॉडल की शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपये है, जबकि लॉन्ग-रेंज मॉडल की कीमत 67.89 लाख रुपये है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 11, 2025, 01:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सितंबर में होगी Tesla की पहली कार की डिलीवरी, फुल चार्ज में चलती है 622 किलोमीटर

Tesla Model Y: अमेरिका स्थित इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना दूसरा शोरूम वर्ल्डमार्क 2, एरोसिटी, दिल्ली में खोल दिया है. 15 जुलाई, 2025 को मुंबई के बीकेसी में पहले शोरूम के बाद अब ये शोरूम ओपन हो रहा है. 8,200 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला यह शोरूम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्राहकों को सेवा प्रदान करेगा. आपको बता दें कि Tesla Model Y की डिलीवरी सितंबर में शुरू की जाने वाली है. 

टेस्ला ने इसके बेसमेंट पार्किंग में चार V4 सुपरचार्जर स्थापित किए हैं. ईवी निर्माता की दिल्ली-एनसीआर में साकेत, नोएडा और होराइजन सेंटर सहित विभिन्न स्थानों पर सुपरचार्जर पेश करने की भी योजना है. यह कुछ दिनों पहले मुंबई में पहले सुपरचार्जर के उद्घाटन के बाद है. विस्तार योजनाओं में हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और जयपुर जैसे आठ अलग-अलग स्थानों पर चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करना भी शामिल है. 

वी4 सुपरचार्जर, जिसमें डीसी चार्जर लगे हैं, चार डेस्टिनेशन चार्जिंग स्टॉल से लैस है जिनमें एसी चार्जर लगे हैं. इन चार्जिंग यूनिट्स के साथ, सुपरचार्जिंग स्टॉल 250 किलोवाट की अधिकतम चार्जिंग गति प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी कीमत 24 रुपये/किलोवाट है, जबकि 11 किलोवाट की चार्जिंग स्पीड की कीमत 11 रुपये/किलोवाट है. इन चार्जर्स की मदद से, नई टेस्ला मॉडल Y केवल 15 मिनट की चार्जिंग में 267 किलोमीटर तक की रेंज प्राप्त कर सकती है. 

चार्जर का इस्तेमाल करने के लिए, टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को अपने वाहनों को कनेक्ट करना होगा. ग्राहक टेस्ला ऐप का उपयोग करके उपलब्धता की जांच कर सकते हैं. यह ऐप उपयोगकर्ताओं को चार्जिंग की प्रोग्रेस को ट्रैक करने, चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान सूचनाएं प्राप्त करने और चार्जिंग के लिए भुगतान करने की भी सुविधा देता है.

किन खासियतों से है लैस 

भारत में, टेस्ला मॉडल Y RWD (रियर-व्हील ड्राइव) और लॉन्ग-रेंज RWD, दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है. RWD मॉडल की शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपये है, जबकि लॉन्ग-रेंज मॉडल की कीमत 67.89 लाख रुपये है. इस प्रकार, RWD मॉडल की पूरी ऑन-रोड कीमत 61.07 लाख रुपये है, जबकि लॉन्ग-रेंज मॉडल की ऑन-रोड कीमत कुल 69.15 लाख रुपये है.

भारत में, टेस्ला मॉडल Y के रियर-व्हील ड्राइव वेरिएंट के खरीदार 60 kWh बैटरी या बड़े 75 kWh बैटरी पैक में से चुन सकते हैं. यह RWD मॉडल एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर से लैस है जो लगभग 295 hp उत्पन्न करता है। इसके अलावा, 60 kWh बैटरी की पूरी तरह चार्ज होने पर WLTP रेंज 500 किमी बताई गई है, जबकि लॉन्ग-रेंज मॉडल 622 किमी की रेंज प्रदान करने की बात कही गई है.

About the Author
author img
विनीत सिंह

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Tesla Model Y

Trending news

कुत्तों को पकड़कर.. किसी ने रोका तो... स्ट्रीट डॉग को लेकर SC ने जारी किए निर्देश
Supreme Court
कुत्तों को पकड़कर.. किसी ने रोका तो... स्ट्रीट डॉग को लेकर SC ने जारी किए निर्देश
राहुल गांधी के हिरासत में लेते ही प्रदर्शन पर लग गया 'ब्रेक'! वीडियो में देखें हालात
Opposition march
राहुल गांधी के हिरासत में लेते ही प्रदर्शन पर लग गया 'ब्रेक'! वीडियो में देखें हालात
लोगों को कोसी से दिक्कत होगी, बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे... ऐसा क्यों बोले PM
Narendra Modi
लोगों को कोसी से दिक्कत होगी, बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे... ऐसा क्यों बोले PM
विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
India Block
विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Shashi Tharoor
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
operation sindoor
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
'INDIA' Alliance Protest LIVE: हिरासत में लिए गए सांसदों को कहां ले जाया गया? प्रदर्शन के दौरान ‌कौन महिला सांसद हुईं बेहोश
#Breaking news
'INDIA' Alliance Protest LIVE: हिरासत में लिए गए सांसदों को कहां ले जाया गया? प्रदर्शन के दौरान ‌कौन महिला सांसद हुईं बेहोश
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
operation sindoor
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
AIR INDIA
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
;