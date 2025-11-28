'इंद्रजाल रेंजर': दुश्मनों के ड्रोन्स का काल है ये एंटी-ड्रोन पेट्रोल व्हीकल, भारतीय सेना करेगी इस्तेमाल

Indrajaal Range: हैदराबाद स्थित एरियल डिफेंस सिस्टम कंपनी इंद्रजाल ने भारतीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा हथियार लॉन्च किया है— एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संचालित एंटी-ड्रोन पेट्रोल व्हीकल (ADPV), जिसका नाम है 'इंद्रजाल रेंजर'. यह अत्याधुनिक वाहन शहरी क्षेत्रों और संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों, दोनों जगह अनाधिकृत और खतरनाक ड्रोनों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए डिजाइन किया गया है. यह लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर ड्रग्स, हथियार और विस्फोटक की ड्रोन आधारित तस्करी तेजी से बढ़ रही है. 'इंद्रजाल रेंजर' को देश का पहला तैनाती के लिए तैयार मोबाइल एंटी-ड्रोन गश्ती वाहन बताया जा रहा है, जिसका लक्ष्य विशेष रूप से सीमा पार से आने वाले हवाई खतरों का मुकाबला करना है.

'इंद्रजाल रेंजर' में क्या खास है?

'इंद्रजाल रेंजर' को एक ऑल-टेरेन 4x4 वाहन पर लगाया गया है और यह ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है. यह पूरी तरह से मोबाइल है और rogue drones (दुष्ट ड्रोन) से निपटने के लिए कई अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है. इनमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) स्पूफिंग शामिल है, जो ड्रोन के नेविगेशन संकेतों को बाधित कर सकता है. इसके अलावा, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) जैमिंग टूल है, जो कम्युनिकेशन लिंक को काट देता है, और एक स्प्रिंग-लोडेड किल स्विच भी है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वाहन SkyOS नामक AI-संचालित कमांड सिस्टम से लैस है, जो इसे autonomously काम करने में सक्षम बनाता है. कंपनी का दावा है कि ड्रोन का पता लगाने से लेकर उसे निष्क्रिय करने की पूरी प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में हो सकती है.

SkyOS कैसे काम करता है?

SkyOS को 'इंद्रजाल रेंजर' का मिशन ब्रेन कहा जाता है. जैसे ही वाहन उच्च-खतरे वाले क्षेत्रों में प्रवेश करता है, SkyOS कमांड सेंटर वाहन पर तैनात काउंटर-यूएएस (C-UAS) सेंसर डेटा को एक निर्णायक AI-संचालित नियंत्रण कोर में मिला देता है. यह लगातार हवाई खतरों का पता लगाता है, उन्हें वर्गीकृत करता है, प्राथमिकता देता है और उनसे निपटने का फैसला करता है. यह सिस्टम एक साइबर टेकओवर यूनिट के साथ भी आता है, जिसके जरिए एक दुष्ट ड्रोन पर नियंत्रण पाया जा सकता है और उसे दूर से हेरफेर (manipulate) किया जा सकता है. यह तकनीक 'रेंजर' को न केवल एक निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली बल्कि एक सक्रिय और निर्णायक युद्धक इकाई बनाती है.

इसकी क्षमता और रेंज कितनी है?

इंद्रजाल रेंजर में अलग-अलग प्रकार से ड्रोन को निष्क्रिय करने की प्रभावी रेंज है.

यह 10 किलोमीटर तक की दूरी से ड्रोन का पता लगा सकता है.

इसकी 'सॉफ्ट कैप्चर ज़ोन' रेंज 5 किलोमीटर तक है.

इसकी 'सॉफ्ट किल' रेंज (जैसे जैमिंग या स्पूफिंग) 3 किलोमीटर तक है.

और इसकी 'हार्ड किल' रेंज (भौतिक रूप से नष्ट करना) 2 किलोमीटर तक है.