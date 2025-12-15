महज 3.25 लाख की पहली सोलर कार, सीधा धूप की रोशनी से हो जाती है फुल चार्ज!

Solar Car in india: भारत की पहली सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक कार, Vayve Eva, ने Bharat Mobility Global Expo 2025 में अपनी आधिकारिक शुरुआत की थी. लॉन्च के समय इसकी कीमत ₹3.25 लाख (एक्स-शोरूम) थी लेकिन आने वाले समय में इस कीमत में कुछ अंतर आ सकता है. Eva एक कॉम्पैक्ट, सिटी ओरिएन्टेड EV है जिसे किफायती दाम में डिजाइन किया गया है लेकिन फिर भी ये अच्छी रेंज दने में सक्षम है. यह लेटेस्ट EV पहले 2023 में एक कॉन्सेप्ट के रूप में सामने आई थी और अब Nova, Stella, और Vega नामक तीन वेरिएंट में प्रोडक्शन-रेडी फॉर्म में उपलब्ध है.

बैटरी रेन्टल प्लान

Eva की सबसे बड़ी खासियत इसका बैटरी रेंटल प्लान है, जो पारंपरिक बैटरी खरीद मॉडल से अलग है. यह प्लान खरीदारों को लागत को काफी कम करने और प्रति किलोमीटर बैटरी इस्तेमाल के लिए पे करने की अनुमति देता है, जिससे शुरुआती खरीद मूल्य कम हो जाता है. लेकिन, इस प्लान में न्यूनतम मासिक इस्तेमाल भी शामिल हैं, जैसे Nova के लिए 600 किमी, Stella के लिए 800 किमी और Vega के लिए 1200 किमी. बैटरी के इस्तेमाल की लागत ₹2 प्रति किमी निर्धारित की गई है. जबकि यह रणनीति शुरुआती खरीद को सस्ती बनाती है, लॉंग टर्म की कॉस्ट पर्सनल ड्राइविंग पैटर्न और मिनिमम यूसेज पर निर्भर करेगी.

खासियतें

इस EV की सबसे बड़ी खासियत इसका सोलर पैनल रूफ है, जो हर दिन 10 किमी तक की अतिरिक्त ड्राइविंग रेंज जेनरेट कर सकता है. यह धूप वाले क्षेत्रों में जोरदार तरीके से काम करता है. प्रदर्शन की बात करें तो Eva की मैक्स स्पीड 70-80 किमी/घंटा के आसपास होने की उम्मीद है, जो इसे सिटी कम्यूट के लिए पूरी तरह से परफेक्ट बनाती है. यह माइक्रोकार डिज़ाइन, Mahindra e2O और Reva जैसी पिछली छोटी EVs के जैसा है, लेकिन इसमें कनेक्टेड LED DRLs, गोल हेडलाइट्स और एक ब्लैंक्ड-ऑफ फ्रंट ग्रिल जैसे हाइटेक एयरोडायनामिक और स्पोर्टी डिज़ाइन एलीमेंट शामिल हैं.

अंदर की तरफ, Vayve Eva एक दमदार तीन-सीटर लेआउट पेश करती है, जिसमें ड्राइवर के पीछे दो पैसेंजर सीटें हैं. एक बजट-फ़्रेंडली EV होने के बावजूद, यह ड्यूल डिजिटल डिस्प्ले (इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट के लिए), 6-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, मैनुअल AC कंट्रोल और एक कॉम्पैक्ट फ्रिज जैसी जरूरी खासियतें ऑफर करती है. फिक्स्ड ग्लास रूफ कॉम्पैक्ट डाईमेंशन के बावजूद केबिन में एक हवादार और ब्रॉड एक्सपीरियंस मिलता है. सुरक्षा के लिए, यह ड्राइवर एयरबैग, सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट और एक दमदार मोनोकॉक स्ट्रक्चर से लैस है, जो शहरी ड्राइविंग के लिए जोरदार सेफ़्टी ऑफर करता है.