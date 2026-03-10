महज 3.25 लाख की धूप से चलने वाली कार! पेट्रोल-डीजल और CNG का टेंशन खत्म

Solar Powered Car: ये एक टू-सीटर इलेक्ट्रिक कार है, जिसका साइज काफी छोटा और कॉम्पैक्ट है. इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप इसे भारी ट्रैफिक में भी आसानी से निकाल सकते हैं और तंग गलियों या छोटी जगहों पर आसानी से पार्क कर सकते हैं.
Trending Photos
Indian Solar Powered Car: भारत में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में पेश की गई Eva Solar Electric Car को देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया था. ये भारत की पहली ऐसी कार है जो धूप से चल सकती है. पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच ये इलेक्ट्रिक कार ना सिर्फ प्रदूषण कम करने में मदद करती है बल्कि जेब पर भारी भी नहीं पड़ती है.
कीमत और शानदार वेरिएंट्स
ईवा सोलर कार को महज 3.25 लाख रुपये में उतारा गया है, जबकि इसके सबसे टॉप मॉडल की कीमत लगभग 4.49 लाख रुपये तक जाती है. इसे तीन अलग-अलग बैटरी वेरिएंट्स में पेश किया गया है. इनमें 9 kWh बैटरी पैक, 12 kWh बैटरी पैक और 18 kWh बैटरी पैक शामिल है.
बुकिंग और डिलीवरी की जानकारी
अगर आप इस किफायती और स्मार्ट कार को अपना बनाना चाहते हैं, तो इसकी प्री-बुकिंग प्रक्रिया बेहद आसान है. आप मात्र 5,000 रुपये की टोकन राशि देकर इस गाड़ी को रिजर्व कर सकते हैं. कंपनी के अनुसार, कार की डिलीवरी 2026 से शुरू कर दी जाएगी. हालांकि अब इसकी प्री-बुकिंग भी बंद कर दी गई है.
कॉम्पैक्ट डिजाइन
ये एक टू-सीटर इलेक्ट्रिक कार है, जिसका साइज काफी छोटा और कॉम्पैक्ट है. इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप इसे भारी ट्रैफिक में भी आसानी से निकाल सकते हैं और तंग गलियों या छोटी जगहों पर आसानी से पार्क कर सकते हैं. यह कार उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो ऑफिस जाने या शहर के भीतर छोटे कामों के लिए एक स्मार्ट वाहन चाहते हैं.
रेंज और हाइटेक फीचर्स
छोटी दिखने वाली यह कार फीचर्स के मामले में काफी दमदार है. एक बार फुल चार्ज होने पर यह 250 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है. इसमें कई प्रीमियम फीचर्स शामिल हैं:
पैनोरमिक ग्लास सनरूफ और लिक्विड बैटरी कूलिंग.
एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो की सुविधा.
लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट जैसी अनोखी सुविधा.
स्पीड और सोलर पावर
परफॉर्मेंस की बात करें तो ईवा की मैक्स स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है. यह कार महज 5 सेकंड में 0 से 40 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ लेती है. इसकी सबसे खास बात इसकी छत पर लगा ऑप्शनल सोलर रूफ है. कंपनी का दावा है कि यह सोलर पैनल साल भर में लगभग 3,000 किलोमीटर तक की मुफ्त चार्जिंग देने की क्षमता रखता है, यानी धूप से आपकी कार खुद-ब-खुद चार्ज होती रहेगी.