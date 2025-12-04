Eva Solar Electric Car: ना पेट्रोल का खर्चा, ना CNG की टेंशन, आ गई भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक कार; जानें खासियत!

Eva Solar Electric Car: पिछले साल भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के दौरान की रोमांचक और नई तकनीक वाली इलेक्ट्रिक और इंटरनल ICE कारों को भारत में लॉन्च किया गया था. इन्हीं में से एक कार ऐसी थी जिसने दुनियाभर का ध्यान अपनी तरह खींचा था. ये कार थी Solar Electric Car Eva जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. ये देश की पहली सोलर कार थी जिसे तकरीबन 4 लाख रुपये एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया था. ये कार हमारे पर्यावरण के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

वेरिएंट्स

इस हैरान करने वाली बेहद ही दमदार Solar Electric Car Eva को तकरीबन 4 लाख रुपये में उतारा गया है जिसके तीन अलग-अलग वेरिएंट्स हैं. 9 kWh, 12 kWh और 18 kWh बैटरी के ऑप्शन मिल जाते है. कार की एक्स शोरूम प्राइस 3.25 लाख है, लेकिन इसके टॉप मॉडल की कीमत करीब 6 लाख रुपये रखी गई है.

प्री बुकिंग

अगर आप इस कार को अपना बनाना चाहते हैं और पेट्रोल पर होने वाले खर्च को कम रखना चाहते हैं तो आपको महज 5 हजार रुपये खर्च करके गाड़ी को रिजर्व करवाना होगा. कंपनी के अनुसार कार की डिलीवरी 2026 में शुरू कर दी जाएगी. इस कार में एक्सटेंडेड बैटरी वारंटी और तीन साल की फ्री व्हीकल कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

खासियत

ये महज एक टू-सीटर इलेक्ट्रिक कार है जिसे सड़क पर चलाना एक नए तरह का एक्सपीरियंस साबित हो सकता है क्योंकि, इसका साइज बेहद ही छोटा है और इसकी वजह से सड़क के ट्रैफिक में भी इसे अच्छी तरह से ड्राइव किया जा सकता है. इसे कहीं भी पतली और संकरी सड़क पर पार्क भी किया जा सकता है. कार को एक बार चार्ज करने पर 250 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है. इस कार में लैपटॉप चार्जर, लिक्विड बैटरी कूलिंग, पैनोरमिक ग्लास सनरूफ, एपल कारप्ले TM और एंड्रॉइड ऑटो TM जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

स्पीड

इस कार की मैक्सिमम स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है. कंपनी का दावा है कि ये 5 सेकंड में 0-40 किलोमीटर प्रति घंटा की फास्ट स्पीड पकड़ सकती है. इस कार की छत पर लगा ऑप्शनल सोलर रूफ 3,000 किलोमीटर तक चार्जिंग भी ऑफर करने की ताकत रखता है.