Eva Solar Electric Car: ना पेट्रोल का खर्चा, ना CNG की टेंशन, आ गई भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक कार

Solar Electric Car: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लहर के बीच Eva Solar Electric Car एक क्रांतिकारी विकल्प बनकर उभरी है. भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में पहली बार पेश की गई इस कार ने अपनी अनूठी तकनीक से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है. यह न केवल देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक कार है, बल्कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए पेट्रोल और सीएनजी के खर्च से मुक्ति पाने का एक बेहतरीन जरिया भी है. पर्यावरण के अनुकूल यह वाहन भविष्य की शहरी मोबिलिटी की एक नई तस्वीर पेश करता है.
तीन दमदार वेरिएंट्स में उपलब्ध
Vayve Mobility द्वारा तैयार की गई इस सोलर कार को अलग-अलग ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से तीन बेहतरीन वेरिएंट्स में उतारा गया है. इसमें 9 kWh, 12 kWh और 18 kWh के बैटरी पैक विकल्प मिलते हैं. कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत महज ₹3.25 लाख रखी गई है, जबकि इसके सबसे प्रीमियम और टॉप मॉडल की कीमत ₹6 लाख तक जाती है. कम कीमत और शानदार बैटरी बैकअप इसे बजट श्रेणी की सबसे आकर्षक कार बनाते हैं.
सोलर पैनल और तकनीक की खासियत
Eva की सबसे बड़ी खूबी इसकी छत पर लगे सोलर पैनल्स हैं, जो धूप में खड़े रहने या चलते समय भी बैटरी को चार्ज करने में मदद करते हैं. इसका मतलब है कि अगर आप रोजाना कम दूरी तय करते हैं, तो आपको इसे प्लग-इन चार्जर से चार्ज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. यह तकनीक न केवल बिजली के बिल को बचाती है, बल्कि उन इलाकों के लिए भी वरदान है जहाँ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है.
बुकिंग और डिलीवरी का डिटेल्स
अगर आप भी पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों से परेशान हैं और इस कार को अपना बनाना चाहते हैं, तो इसकी प्री-बुकिंग प्रक्रिया काफी आसान है. ग्राहक मात्र ₹5,000 की टोकन राशि देकर इस कार को रिजर्व कर सकते हैं. कंपनी के आधिकारिक घोषणा के अनुसार, Eva सोलर कार की डिलीवरी 2026 से शुरू कर दी जाएगी. शुरुआती ग्राहकों के लिए कंपनी की ओर से कई विशेष ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं.
अतिरिक्त फीचर्स और वारंटी
सिर्फ तकनीक ही नहीं, बल्कि सुविधाओं के मामले में भी यह कार पीछे नहीं है. कंपनी इस पर एक्सटेंडेड बैटरी वारंटी प्रदान कर रही है, ताकि ग्राहकों को लंबे समय तक कोई चिंता न रहे. इसके साथ ही, इसमें तीन साल की फ्री व्हीकल कनेक्टिविटी जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जो कार की सेहत और लोकेशन पर नजर रखने में मदद करते हैं. छोटे साइज और स्मार्ट फीचर्स की वजह से यह शहर के ट्रैफिक और तंग गलियों के लिए सबसे उपयुक्त वाहन है.