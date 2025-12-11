Advertisement
सिर्फ 5,76,300 लाख में SUV, रेनो का ये मॉडल हर ग्राहक की है पहली पसंद

सिर्फ 5,76,300 लाख में SUV, रेनो का ये मॉडल हर ग्राहक की है पहली पसंद

2025 renault Kiger: 2025 Renault Kiger के इंटीरियर को प्रीमियम बना दिया गया है, इसमें 6 एयरबैग्स दिए गए हैं जो आपकी सुरक्षा को बढ़ाने का काम करता है, और ये कार 21 एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है, साथ हीं इसके डैशबोर्ड को पूरी तरीके से नया कर दिया गया है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 11, 2025, 04:43 PM IST
सिर्फ 5,76,300 लाख में SUV, रेनो का ये मॉडल हर ग्राहक की है पहली पसंद

2025 Renault Kiger Facelift: Renault ने हाल ही में अपनी दमदार Kiger मिड-साइज एसयूवी का फेसलिफ्ट मॉडल हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है. इस मॉडल में काफी सारे डिजाइन और फीचर अपडेट्स दिए गए हैं.  इस एसयूवी को 6.29 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन जीएसटी 2.0 आने के बाद इसका प्राइज और भी कम हो गया है जिसके बारे में जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे. नई काईगर को दमदार अग्रेसिव डिजाइन ऑफर किया गया है, साथ ही इसमें नए कलर ऑप्शन भी ऐड किए गए हैं. 

इंजन
2025 Renault Kiger के इंजन की बात करें तो इसमें दो ऑप्शन मौजूद है, पहला 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और और दूसरा 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है दोनों इंजन को E-20 फ्यूल के अनुसार बनाया गया है,  ये कार ट्रांसमिशन के लिए 5-स्पीड मैनुअल के साथ आता है, वहीं माइलेज की बात करें तो इसके एनए इंजन में 19.83kmpl और टर्बो इंजन में 20.38kmpl का माइलेज मिलता है.

डिजाइन
2025 Renault Kiger के डिजाइन की बात करें तो इसमें हल्के पर कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं जो इसके लुक को नया करने का काम करता है, साथ हीं इसमें नए बंपर दिए गए हैं, और इसमें LED हेड लैंप्स, LED फाग लैम्प्स दिए गए हैं, इसके अलावा इसे अलॉय व्हील्स की बात करें तो इसकी ऊंचाई 16 इंच दी गई है,जो इसके लुक को बेस्ट बनाने में मदद करता है.

फीचर्स 
2025 Renault Kiger के इंटीरियर को प्रीमियम बना दिया गया है, इसमें 6 एयरबैग्स दिए गए हैं जो आपकी सुरक्षा को बढ़ाने का काम करता है, और ये कार 21 एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है, साथ हीं इसके डैशबोर्ड को पूरी तरीके से नया कर दिया गया है, जिसमें 8 इंच का नया टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड कार प्ले दोनों का इस्तेमाल हो सकता है, इस कार में पार्किंग के लिए मल्टी-व्यू कैमरा वाला सिस्टम भी मिलता है,  साथ हीं इसमें 3D Arkamys सराउंड साउंड सिस्टम के साथ छह स्पीकर दिया गया है जो आपके म्यूजिक सुनने के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का काम करता है और कूल्ड ग्लोव बॉक्स, कई USB चार्जिंग पॉइंट और रियर AC वेंट्स भी हैं जो इस कार को फीचर्स के मामले में बेहतर बनानें का काम करता है, इस कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज शामिल है

कीमत
2025 Renault Kiger को 6.29 लाख रुपये के एक्स-शोरूम प्राइज पर उतारा गया था और अब जीएसटी रेट घटने के बाद इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत महज 5,76300 रुपये रह गई है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

2025 renault Kiger

