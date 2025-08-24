बाढ़ से डैमेज हो गई है आपकी कार? इन टिप्स की मदद से मिलेगा पूरा हर्जाना
बाढ़ से डैमेज हो गई है आपकी कार? इन टिप्स की मदद से मिलेगा पूरा हर्जाना

Flood Damaged Car Insurance Claim: बाढ़ के पानी ने अगर कार को डैमेज कर दिया है तो कुछ टिप्स फॉलो करके आप बड़े आराम से इन्श्योरेन्स कंपनी से इसके लिए क्लेम ले सकते हैं. 

Aug 24, 2025
Flood Damaged Car Insurance Claim: देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश के साथ, सड़कों पर पानी भर जाने से एक बार फिर कई वाहन फंस गए हैं. कार मालिकों के लिए, पानी से होने वाले डैमेज सिर्फ सीट्स और कार्पेट ही नहीं खराब होते हैं बल्कि इससे कार के इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजन को नुकसान हो सकता है. हालांकि बाढ़ आने का कोई समय तय नहीं है ऐसे में इससे बचना तकरीबन नामुमकिन है. हालांकि आपकी गाड़ी अगर बाढ़ की चपेट में आ कर डैमेज हो गई है तो आपको कैसे क्लेम मिलेगा आज इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं. 

इन टिप्स को करें फॉलो 

1. सबसे पहले एविडेंस इकट्टे करें और कार में जितना भी डैमेज हुआ है इस बात की जानकारी इन्श्योरेन्स कंपनी तक पहुंचाएं. 

2. इन्श्योरेन्स कंपनी को इस बारे में सूचित करने में आपको समय नहीं गंवाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके इस बात की जानकारी कंपनी को दें.

3. किसी भी मरम्मत का प्रयास करने से पहले, अपनी बीमा कंपनी को सूचित करें. डैमेज के फ़ोटोग्राफ़िक सबूत के साथ, समय पर सूचना देने से आपका दावा मज़बूत होता है और यह सुनिश्चित होता है कि आपको क्लेम मिल जाएगा. 

4. सबसे ज़रूरी काम जो आपको करना है वो ये है कि अपनी गाड़ी का इंजन कभी भी स्टार्ट ना करें, ऐसा करने की वजह से इंजन सिलेंडर के अंदर पानी 'हाइड्रोलॉक' बन सकता है, जिससे आपको इन्श्योरेन्स क्लेम मिलने में दिक्कत हो जाएगी. 

5. अगर पानी डैशबोर्ड से ऊपर पहुँच गया है, तो इन्श्योरेन्स कंपनी अक्सर कार को पूरी तरह से डैमेज मान लेती हैं. अगर पानी सिर्फ़ फ़र्श के तख्तों को छूता है, तो नुकसान को कम किया जा सकता है. 

6. कार में जमा पानी निकल जाने पर दरवाज़े और खिड़कियाँ खोल दें. इससे कार में फंगस नहीं लगता है और अंदर नमी कम होती है. फ़र्श पर तौलिये रखना और फंगस लगी हुई सीटों को धूप में सुखाना मददगार हो सकता है. 

7. बाढ़ का पानी और बिजली एक खतरनाक मिश्रण हैं. बैटरी काट देने से बिजली के झटके नहीं लगते और कार की चेकिंग या सफाई करते समय शॉर्ट सर्किट का खतरा कम हो जाता है. 

अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो कार का क्लेम जल्दी मिल सकता है और आपको इसे रिपेयर करवाने के लिए जेब नहीं ढीली करनी पड़ती है.  

