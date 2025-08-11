फोर्स गुरखा या महिंद्रा थार रॉक्स, एडवेंचर ट्रिप्स के लिए कौन सी 4X4 एसयूवी है बेस्ट

Best 4X4 SUV in Bharat: भारत में ऑफ-रोडिंग के लिए महिंद्रा थार रॉक्स (Mahindra Thar 5-Door) और फोर्स गुरखा (Force Gurkha) दो ही ऐसी एसयूवीज हैं जिन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. ये दोनों ही 4x4 एसयूवी हैं. इन दोनों का बिल्ट तो दमदार है ही साथ ही साथ इनमें काफी ज्यादा पावर देखने को मिलती है. हालांकि लोग जब जब इनमें से एक एसयूवी खरीदने का मन बनाते हैं तो कन्फ्यूजन बना रहता है कि आखिर कौन सा ऑप्शन बेहतर है. ऐसे में आज हम आपको इन दोनों के बारे में विस्तार से बताएंगे.

1. डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी

महिंद्रा थार रॉक्स

डिज़ाइन: थार का नया 5-डोर मॉडल लंबा और ज्यादा स्पेशियस है, लेकिन इसकी स्टाइलिंग 3-डोर वर्जन जैसी ही है.

बिल्ड क्वालिटी: मजबूत बॉडी-ऑन-फ्रेम चेसिस, हाईटेक और आकर्षक लुक.

यूएसपी: ज्यादा प्रैक्टिकल और फैमिली-फ्रेंडली.

फोर्स गुरखा

डिज़ाइन: बॉक्सी और रग्ड लुक, जो इसे हार्डकोर ऑफ-रोडिंग के लिए परफेक्ट बनाता है.

बिल्ड क्वालिटी: मिलिट्री-ग्रेड मजबूती, और पूरी तरह से ऑफ-रोडिंग के लिए तैयार.

यूएसपी: विंटेज ऑफ-रोडिंग डिजाइन, ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस.

2. इंजन और परफॉर्मेंस

महिंद्रा थार रॉक्स

इंजन ऑप्शन:

2.0L mStallion पेट्रोल इंजन (लगभग 150+ PS)

2.2L mHawk डीजल इंजन (लगभग 130+ PS)

4x4 सिस्टम: बेहतर ड्राइव मोड, लो रेशियो गियरबॉक्स.

परफॉर्मेंस: शहर और ऑफ-रोडिंग दोनों के लिए संतुलित.

फोर्स गुरखा

इंजन ऑप्शन:

2.6L Mercedes-sourced डीजल इंजन (91 PS)

4x4 सिस्टम: मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक फ्रंट और रियर एक्सल पर.

परफॉर्मेंस: ऑफ-रोडिंग पर ज्यादा फोकस्ड, लेकिन हाईवे पर थोड़ा स्लो.

3. ऑफ-रोडिंग क्षमता

महिंद्रा थार रॉक्स

ग्राउंड क्लीयरेंस: लगभग 226 मिमी.

वाटर वेडिंग क्षमता: लगभग 650 मिमी.

सस्पेंशन: इंडिपेंडेंट फ्रंट और मल्टी-लिंक रियर.

टायर: ऑल-टेरेन टायर्स.

फोर्स गुरखा

ग्राउंड क्लीयरेंस: लगभग 205 मिमी.

वाटर वेडिंग क्षमता: 700 मिमी.

सस्पेंशन: सॉलिड एक्सल सस्पेंशन, जो कठिन इलाकों में बेहतर है.

टायर: बड़े ऑफ-रोडिंग टायर्स.

4. इंटीरियर्स और कम्फर्ट

महिंद्रा थार रॉक्स

इंटीरियर्स: मॉडर्न फीचर्स, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, क्रूज कंट्रोल.

स्पेस: 5 डोर वर्जन होने के कारण ज्यादा स्पेशियस.

कम्फर्ट: शहर और लंबी यात्राओं के लिए उपयुक्त.

फोर्स गुरखा

इंटीरियर्स: सिंपल और यूटिलिटेरियन.

स्पेस: पर्याप्त लेकिन ज्यादा प्रीमियम नहीं.

कम्फर्ट: पूरी तरह ऑफ-रोडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया.

5. कीमत

महिंद्रा थार 5 डोर: अपेक्षाकृत महंगी होगी (₹15-20 लाख एक्स-शोरूम).

फोर्स गुरखा: तुलनात्मक रूप से सस्ती है (₹14-16 लाख एक्स-शोरूम).

किसे चुनें?

महिंद्रा थार रॉक्स

अगर आप एक बैलेंस्ड एसयूवी चाहते हैं, जो शहर और ऑफ-रोडिंग दोनों में अच्छा प्रदर्शन करे.

ज्यादा मॉडर्न फीचर्स और फैमिली-फ्रेंडली वर्जन की तलाश है.

निष्कर्ष:

अगर आप प्रैक्टिकल और वर्सेटाइल एसयूवी चाहते हैं, तो महिंद्रा थार रॉक्स डोर एक बेहतर विकल्प है.

लेकिन अगर आपको केवल ऑफ-रोडिंग करनी है, तो फोर्स गुरखा आपके लिए सही रहेगा.