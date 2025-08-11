5 लाख से कम में चाहिए विदेशी बाइक्स तो, ये सस्ते और दमदार ऑप्शन हैं आपके लिए बेस्ट

Foreign bikes under 5 lakhs: अगर आप भारत में रह कर विदेशी बाइक्स चलाने का मजा चाहते हैं तो आज हम आपके लिए 5 लाख से कम कीमत में उपलब्ध विदेशी बाइक्स लेकर आए हैं. इन बाइक्स में कुछ हैरतअंगेज खूबियां हैं जो राइडर्स को काफी पसंद आती हैं. अगर आप भी बाइक लवर हैं और बजट की वजह से अब तक खुद को विदेशी बाइक खरीदने से रोकते आए हैं तो अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है. चलिए जानते हैं भारत में मौजूद सबसे सस्ती विदेशी बाइक्स के ऑप्शन के बारे में जो आपको काफी पसंद आएंगे.

1. Harley-Davidson X440

Harley-Davidson X440 को रेट्रो-मॉडर्न क्रूजर लुक में पेश किया गया था जिसमें जिसमें गोल हेडलैंप, मस्कुलर फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है. ये बाइक Harley की XR1200 से इंसपायर्ड है. बाइक में 440cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन, जो 27 bhp और 38 Nm की पावर जनरेट करता है. बाइक में 3.5-इंच TFT डिस्प्ले के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं.

कीमत: ₹2,79,500 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली)

2. Triumph Thruxton 400

इस बाइक को हाल ही में लॉन्च किया गया है जिसमें ग्राहकों को 398.15cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, DOHC इंजन मिल जाता है जो 41.4 bhp और 37.5 Nm की पावर जनरेट करता है. ये बाइक फुल LED लाइटिंग, ड्यूल-चैनल ABS, डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ राइड-बाय-वायर जैसे फीचर्स की पेशकश करती है.

कीमत: ₹2,74,137 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली)

3. Triumph Speed 400

इस बाइक में ग्राहकों को एक नियो-रेट्रो रोडस्टर डिजाइन देखने को मिलता है जिसमें गोल हेडलैंप, स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक, और गोल्डन फोर्क्स शामिल हैं. बाइक में आपको 398.15cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, DOHC इंजन मिल जाता है जो 39.5 bhp और 37.5 Nm की पावर जनरेट करता है. फीचर्स की बात करें तो बाइक डुअल -चैनल ABS, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड-बाय-वायर के साथ डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर करती है.

कीमत: ₹2,50,551.00 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली)

4. BMW G310 RR

भारत में अगर आपको BMW की बाइक्स का मजा चाहिए तो G310 RR एक पेरफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. ये एक फुली-फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक है जो Apache RTR 310 से इंसपायर्ड है. बाइक में 312.12cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, DOHC इंजन लगा हुआ है जो 33.5 bhp और 27.3 Nm की पावर जनरेट करता है. बाइक में ग्राहकों को फुल LED लाइटिंग के साथ डुअल चैनल ABS समेत डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है.

कीमत: ₹3.05 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली)