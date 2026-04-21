Punch को Bye-Bye करने आ रही Maruti की 'Mini Brezza'! मिडिल क्लास को देगी रईसों वाली फीलिंग

टाटा पंच के दबदबे को चुनौती देने के लिए मारुति सुजुकी अपनी नई माइक्रो SUV (Y43) और हुंडई एक सस्ती इलेक्ट्रिक SUV लाने की तैयारी कर रही है। इन नई कारों में हाइब्रिड इंजन और 360-डिग्री कैमरा जैसे आधुनिक फीचर्स मिल सकते हैं.
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भारत में SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और इस समय Tata Punch इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कारों में से एक है. 2021 में लॉन्च होने के बाद Punch ने अपने छोटे साइज, मजबूत डिजाइन और आसान ड्राइविंग के कारण लोगों का दिल जीत लिया. इसकी कीमत करीब 5.65 लाख रुपये से शुरू होकर 10.60 लाख रुपये तक जाती है, जिससे यह मिडिल क्लास के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनती है. लेकिन अब इस सेगमेंट में बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि Maruti Suzuki और Hyundai दोनों नई कारों के साथ Punch को सीधी टक्कर देने की तैयारी में हैं.
भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी Maruti Suzuki एक नई माइक्रो SUV पर काम कर रही है, जिसे फिलहाल Y43 कोडनेम दिया गया है. यह कार साइज में छोटी होगी, लेकिन फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में बड़ी SUV जैसा अनुभव दे सकती है. इसी वजह से इसे ‘Mini Brezza’ कहा जा रहा है, क्योंकि यह Maruti Brezza जैसी फील दे सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें कई इंजन ऑप्शन मिल सकते हैं. इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है. इसके अलावा CNG वर्जन और भविष्य में इलेक्ट्रिक मॉडल आने की भी संभावना है, जिससे यह कार हर तरह के यूजर्स को टारगेट कर सकती है.
सिर्फ Maruti ही नहीं, बल्कि Hyundai भी इस रेस में शामिल है. Hyundai एक छोटी इलेक्ट्रिक SUV पर काम कर रही है, जिसे खासतौर पर भारतीय बाजार के लिए डिजाइन किया जा रहा है. टेस्टिंग के दौरान देखी गई इस कार का डिजाइन बॉक्सी और सीधा है, जिससे अंदर ज्यादा स्पेस मिलने की उम्मीद है. इसमें LED टेललैंप, रूफ रेल्स, फ्लश डोर हैंडल और फ्रंट में चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स मिल सकते हैं.
नई माइक्रो SUVs में सिर्फ साइज छोटा होगा, लेकिन फीचर्स बड़े मिल सकते हैं. इन कारों में बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और 360 डिग्री कैमरा जैसे एडवांस फीचर्स दिए जा सकते हैं. सेफ्टी के लिए मल्टीपल एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है. यानी कम कीमत में यूजर्स को प्रीमियम कार जैसा अनुभव मिल सकता है, जो मिडिल क्लास के लिए बड़ी बात होगी.
अभी तक इस सेगमेंट में Tata Punch का दबदबा है, लेकिन नई कारों के आने से मुकाबला और भी कड़ा हो जाएगा. इसका सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को मिलेगा, क्योंकि ज्यादा ऑप्शन होने का मतलब है बेहतर फीचर्स और ज्यादा किफायती कीमत.