आपस में भिड़ गईं फॉर्च्यूनर और डिफेंडर, क्या हुआ ये सुनकर आप भी सीट से उछल पड़ेंगे

Car Crash: भारत की सड़कों पर एक्सिडेंट एक आम बात हैं, और ज़्यादातर मामलों में, ऐसे एक्सिडेंट सड़क पर एक या एक से अधिक लोगों की लापरवाही के कारण होती हैं. हमारी सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ ही एक्सिडेंट की संख्या भी बढ़ी है, यही वजह है कि अब बहुत से लोग सुरक्षित या मज़बूत कारों की तलाश कर रहे हैं. हमने ऐसे कई वीडियो देखे हैं जहां मज़बूत बनावट वाली कार ने चालक और यात्रियों की जान बचाई है. हमारे पास एक ऐसा ही वीडियो है जिसमें एक टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर ने करोड़ों की लैंड रोवर डिफेंडर को पीछे से टक्कर मार दी. इसके बाद क्या हुआ ये जानकर आप दंग रह जाएंगे.

कैसे हुआ एक्सिडेंट

इंस्टाग्राम पर गौरव पंडित नाम के एक यूजर ने ये वीडियो साझा किया है. एक्सिडेंट की सही जगह तो नहीं पता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह गुजरात में कहीं हुई है. इस छोटे सोशल मीडिया क्लिप में, हम सड़क की सबसे दाईं लेन पर एक ट्रक के पीछे डिफेंडर को देख सकते हैं.

ऐसा लगता है कि ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, और ट्रक के पीछे चल रही कारों को भी अचानक रुकना पड़ा. ट्रक के ठीक पीछे मौजूद डिफेंडर का अगला हिस्सा undamaged दिखता है, जिसका मतलब यह हो सकता है कि ड्राइवर ट्रक से टकराने से पहले रुकने में कामयाब रहा.

हालांकि, लैंड रोवर डिफेंडर के पीछे चल रही टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर शायद इतनी किस्मत वाली नहीं रही. ड्राइवर को एसयूवी रोकने के लिए शायद पर्याप्त समय या दूरी नहीं मिली. फ़ॉर्च्यूनर, डिफेंडर से टकरा गई. फ़ॉर्च्यूनर का बोनट क्षतिग्रस्त हो गया है और ऐसा लगता है कि फ्रंट ग्रिल और बम्पर को भी मामूली नुकसान हुआ होगा.

इस एक्सिडेंट का सटीक कारण नहीं पता है और जानकारी न होने के कारण हम कारण का अनुमान लगा रहे हैं. फ़ॉर्च्यूनर ने डिफेंडर को पीछे से टक्कर मारी. डिफेंडर का पिछला बम्पर और टेल undamaged दिखता है. वहीं, फ़ॉर्च्यूनर को आगे और पीछे दोनों तरफ़ नुकसान हुआ है. डिफेंडर से टकराने के बाद अगला हिस्सा डैमेज हुआ. पीछे की तरफ़, फ़ॉर्च्यूनर के पीछे चल रही एक मारुति स्विफ्ट ने उसे टक्कर मार दी. एसयूवी के पिछले बम्पर को भी मामूली नुकसान हुआ है. इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लोग डिफेंडर की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और कई लोग इसकी तुलना फ़ॉर्च्यूनर को हुए नुकसान से कर रहे हैं.

लेकिन कई लोग यह नहीं समझते कि इस विशेष एक्सिडेंट के परिणाम बिल्ड क्वालिटी के बारे में कुछ भी साबित नहीं करते. टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर का बोनट बाहरी बॉडी का हिस्सा है, और बिक्री पर मौजूद ज्यादातर हाइटेक कारों में ऐसी ही बाहरी बॉडी होगी. यह वाहन को मौजूदा सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन कराने के लिए किया जाता है. फ़ॉर्च्यूनर के बोनट और बम्पर ने टक्कर के प्रभाव को अवशोषित कर लिया और वाहन की संरचना अभी भी बरकरार है.

यहां टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर पर जो नुकसान देखा गया है, वह ऐसा नहीं है जिसकी मरम्मत न हो सके. हमें ऐसा इसलिए लगता है कि फ़ॉर्च्यूनर का बोनट शायद इसलिए क्षतिग्रस्त हुआ क्योंकि वह लैंड रोवर डिफेंडर के टेलगेट पर लगे स्पेयर व्हील और कवर के नीचे आ गया था. फ़ॉर्च्यूनर से टकराई स्विफ्ट ने भी अगले हिस्से के नुकसान को और बढ़ाया होगा.