Advertisement
trendingNow13010563
Hindi Newsऑटोमोबाइल

आपस में भिड़ गईं फॉर्च्यूनर और डिफेंडर, क्या हुआ ये सुनकर आप भी सीट से उछल पड़ेंगे

Car Crash: ऐसा लगता है कि ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, और ट्रक के पीछे चल रही कारों को भी अचानक रुकना पड़ा. ट्रक के ठीक पीछे मौजूद डिफेंडर का अगला हिस्सा undamaged दिखता है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 19, 2025, 07:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आपस में भिड़ गईं फॉर्च्यूनर और डिफेंडर, क्या हुआ ये सुनकर आप भी सीट से उछल पड़ेंगे

Car Crash: भारत की सड़कों पर एक्सिडेंट एक आम बात हैं, और ज़्यादातर मामलों में, ऐसे एक्सिडेंट सड़क पर एक या एक से अधिक लोगों की लापरवाही के कारण होती हैं. हमारी सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ ही एक्सिडेंट की संख्या भी बढ़ी है, यही वजह है कि अब बहुत से लोग सुरक्षित या मज़बूत कारों की तलाश कर रहे हैं. हमने ऐसे कई वीडियो देखे हैं जहां मज़बूत बनावट वाली कार ने चालक और यात्रियों की जान बचाई है. हमारे पास एक ऐसा ही वीडियो है जिसमें एक टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर ने करोड़ों की लैंड रोवर डिफेंडर को पीछे से टक्कर मार दी. इसके बाद क्या हुआ ये जानकर आप दंग रह जाएंगे.

कैसे हुआ एक्सिडेंट 

इंस्टाग्राम पर गौरव पंडित नाम के एक यूजर ने ये वीडियो साझा किया है. एक्सिडेंट की सही जगह तो नहीं पता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह गुजरात में कहीं हुई है. इस छोटे सोशल मीडिया क्लिप में, हम सड़क की सबसे दाईं लेन पर एक ट्रक के पीछे डिफेंडर को देख सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसा लगता है कि ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, और ट्रक के पीछे चल रही कारों को भी अचानक रुकना पड़ा. ट्रक के ठीक पीछे मौजूद डिफेंडर का अगला हिस्सा undamaged दिखता है, जिसका मतलब यह हो सकता है कि ड्राइवर ट्रक से टकराने से पहले रुकने में कामयाब रहा.

हालांकि, लैंड रोवर डिफेंडर के पीछे चल रही टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर शायद इतनी किस्मत वाली नहीं रही. ड्राइवर को एसयूवी रोकने के लिए शायद पर्याप्त समय या दूरी नहीं मिली. फ़ॉर्च्यूनर, डिफेंडर से टकरा गई. फ़ॉर्च्यूनर का बोनट क्षतिग्रस्त हो गया है और ऐसा लगता है कि फ्रंट ग्रिल और बम्पर को भी मामूली नुकसान हुआ होगा.

इस एक्सिडेंट का सटीक कारण नहीं पता है और जानकारी न होने के कारण हम कारण का अनुमान लगा रहे हैं. फ़ॉर्च्यूनर ने डिफेंडर को पीछे से टक्कर मारी. डिफेंडर का पिछला बम्पर और टेल undamaged दिखता है. वहीं, फ़ॉर्च्यूनर को आगे और पीछे दोनों तरफ़ नुकसान हुआ है. डिफेंडर से टकराने के बाद अगला हिस्सा डैमेज हुआ. पीछे की तरफ़, फ़ॉर्च्यूनर के पीछे चल रही एक मारुति स्विफ्ट ने उसे टक्कर मार दी. एसयूवी के पिछले बम्पर को भी मामूली नुकसान हुआ है. इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लोग डिफेंडर की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और कई लोग इसकी तुलना फ़ॉर्च्यूनर को हुए नुकसान से कर रहे हैं.

लेकिन कई लोग यह नहीं समझते कि इस विशेष एक्सिडेंट के परिणाम बिल्ड क्वालिटी के बारे में कुछ भी साबित नहीं करते. टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर का बोनट बाहरी बॉडी का हिस्सा है, और बिक्री पर मौजूद ज्यादातर हाइटेक कारों में ऐसी ही बाहरी बॉडी होगी. यह वाहन को मौजूदा सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन कराने के लिए किया जाता है. फ़ॉर्च्यूनर के बोनट और बम्पर ने टक्कर के प्रभाव को अवशोषित कर लिया और वाहन की संरचना अभी भी बरकरार है.

यहां टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर पर जो नुकसान देखा गया है, वह ऐसा नहीं है जिसकी मरम्मत न हो सके. हमें ऐसा इसलिए लगता है कि फ़ॉर्च्यूनर का बोनट शायद इसलिए क्षतिग्रस्त हुआ क्योंकि वह लैंड रोवर डिफेंडर के टेलगेट पर लगे स्पेयर व्हील और कवर के नीचे आ गया था. फ़ॉर्च्यूनर से टकराई स्विफ्ट ने भी अगले हिस्से के नुकसान को और बढ़ाया होगा.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

car crash

Trending news

'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना
mumbai
'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट
weather update
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट
श्री गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहीदी पर्व पर नगर कीर्तन में शामिल हुए केजरीवाल
Arvind Kejriwal News
श्री गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहीदी पर्व पर नगर कीर्तन में शामिल हुए केजरीवाल
जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर
PM Kisan Samman Nidhi
जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
Delhi blast
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
Delhi blast
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
Trump Jr News
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
‘इस्लाम में आत्महत्या हराम...’ उमर के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन
Delhi blast
‘इस्लाम में आत्महत्या हराम...’ उमर के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', खुलेंगे मूसेवाला मर्डर के राज, 11 दिन की NIA रिमांड में अनमोल
anmol bishnoi
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', खुलेंगे मूसेवाला मर्डर के राज, 11 दिन की NIA रिमांड में अनमोल
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
tampering case
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?