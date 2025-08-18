फॉर्च्यूनर का तख्त हिलाने आ रही हैं 3 धांसू SUV! लिस्ट में शामिल है धमाकेदार Ford मॉडल, जानकर आप हो जाएंगे हैरान 

SUV: अगर आपकी फेवरट SUV फॉर्च्यूनर है तो आने वाले समय में 3 खतरनाक SUV लॉन्च होने वाली हैं जो फॉर्च्यूनर ज्यादा दमदार और पावरफुल है, जिसे आप खरीदने का प्लान कर सकते हैं.
SUV: आज के समय में एसयूवी लोगों की सबसे फेवरेट सेगमेंट होती है जिसे सभी लोग खरीदना चाहते हैं आज हम आपको 3 एसयूवी के बारे में बताएंगे जो फॉर्च्यूनर को भी टक्कर दे सकता है, SUV के मार्केट की बात करें तो पीछले 10 साल से फॉर्च्यूनर का ही भारत में राज है, समय के साथ-साथ भारत में कई गाड़ीयों ने अपनी धाक जमाने की कोशिश की पर फॉर्च्यूनर का टक्कर कोई नहीं दे पाया, पर आज हम आपको काफी दमादार, बड़ी और धांसू गाड़ी के बारे में बताएंगे, जिसे लेकर आपको फॉर्च्यूनर की कमी नहीं लगेगी.
MG मेजेस्टर
MG मोटर इंडिया की बात करें तो ये अपनी कमाल के गाड़ियों के लिए जानी जाती है, हाल में ही कंपनी ने बताया की वो अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी मेजेस्टर को लॉन्च करने की तैयारी में है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के दौरान कंपनी ने MG मेजेस्टर को दिखाया था, तब से ये गाड़ी लोगों के चर्चे का विषय बनी हुई है, ये कंपनी चीन की है इस लिए ये कार चीन-स्पेक Maxus D90 पर बेस्ड एक एसयूवी है जिसमें में डुअल 12.3-इंच स्क्रीन, लेवल-2 ADAS और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं वहीं, इसके इंजन की बात करें तो इसमें 2.0L ट्विन-टर्बो डीजल इंजन मिलता है.
Volkswagen Tayron
Volkswagen कार अपनी सेफ्टी के लिए भी जानी जाती है साथ हीं ये एक 7 सीटर SUV कार है जिसे टिगुआन का बड़ा वर्जन भी कह सकते हैं, जिसके टेस्टिंग को कंपनी ने सड़को पर स्टार्ट कर दिया है, कंपनी का कहना है कि इस गाड़ी को अक्टुबर तक लॉन्च कर दिया जएगा, साथ ही इस दमदार कार के इंजन की बात करें इसमें 2.0L टर्बो पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, बड़ी बात ये है कि इस कंपनी की गाड़ियों को औरंगाबाद प्लांट में लोकल असेंबल किया जा सकता है.
Ford Endeavour
कमाल के SUV में फोर्ड इंडिया का नाम न आए ऐसा हो नहीं सकता, Ford भारत से जा चुकी थी पर आज 2026 में दोबारा वापसी करने की प्लानिंग कर रही है, अब सबको उम्मीद है कि फोर्ड अपनी कमाल के एसयूवी को नए वर्जन में लॉन्च कर सकती है जो अपनी दमदार ऑफ-रोड प्रेजेंस, शानदार राइड क्वालिटी और प्रीमियम फीचर्स के कारण जानी जाती हैं, कंपनी का कहना कि जल्द ही Endeavour के नए मॉडल को भारत में जल्द ही लॉन्च किया जाएगा.