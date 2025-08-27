सिग्नल पर गाड़ी बंद रखनी चाहिए या स्टार्ट? जानें कैसे आप भी बचा सकते हैं सबसे ज्यादा फ्यूल
सिग्नल पर गाड़ी बंद रखनी चाहिए या स्टार्ट? जानें कैसे आप भी बचा सकते हैं सबसे ज्यादा फ्यूल

Fuel Saving tips: ट्रैफिक सिग्नल पर जहां कुछ लोग कार को बंद कर देते हैं तो वहीं काफी सारे लोग कार का इंजन ऑन रखते हैं, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सा तरीका फ्यूल बचाने में मददगार है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 01:12 PM IST
Fuel Saving tips: भारत में ज्यादातर ट्रैफिक सिग्नल देखा जाता है कि लोग गाड़ी का इंजन बंद नहीं करते हैं वहीं कुछ लोग इंजन बंद कर देते हैं. ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन सा तरीका बेहतर है जिससे सिग्नल पर सबसे ज्यादा फ्यूल बचाया जा सकता है. भारत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत लंबे समय तक इंजन चलाने पर जुर्माना नहीं है, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मानें तो अगर कार 30 सेकंड से ज्यादा सेकेन्ट के लिए रोकी जा रही है तो इंजन बंद कर देना चाहिए. इससे फ्यूल भी बचता है और प्रदूषण भी कम होता है. 

ईंधन बचत: आपको अगर ट्रैफिक सिग्नल पर 1 मिनट से ज्यादा रुकना हो, तो इंजन को बंद करने से औसतन 0.1 से 0.2 लीटर ईंधन प्रति घंटे बचाया जा सकता है हालांकि गाड़ी के हिसाब से बचने वाले फ्यूल की मात्रा अगल-अलग हो सकती है. उदाहरण के लिए, एक पेट्रोल कार (जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर) का इंजन आइडलिंग में प्रति घंटे लगभग 0.6-0.8 लीटर ईंधन खपत करता है. 

सिग्नल पर गाड़ी को कब स्टार्ट रखनी चाहिए?
रुकने का समय: अगर ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने का समय 10-15 सेकंड से कम हो (जैसे छोटे ट्रैफिक सिग्नल), तो इंजन को बंद करने और फिर स्टार्ट करने में खर्च होने वाला ईंधन (स्टार्टिंग के लिए 0.05-0.1 लीटर) और समय इंजन चलाने से ज्यादा हो सकता है. 

ठंडे मौसम या गर्म इंजन: अगर सर्दियों का मौसम है और आपकी गाड़ी का इंजन अभी गरम नहीं हुआ है तो कार को बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से कार के इंजन को स्टार्ट होने में परेशानी हो सकती है. ऐसे में ज्यादा फ्यूल खर्च हो सकता है. 

ऑटोमैटिक वाहनों में सावधानी: ऑटोमैटिक गाड़ी में बार-बार स्टार्ट-स्टॉप से ट्रांसमिशन पर असर पड़ सकता है, इसलिए निर्माता के गाइडलाइंस का पालन करें. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Fuel Saving Tips

