'फुल टैंक पेट्रोल' या 'हाफ टैंक पेट्रोल': कैसे सबसे तगड़ा माइलेज देने लगेगी आपकी गाड़ी?

Car Mileage Tips: ज्यादातर कार मालिकों के बीच यह बहस हमेशा चलती है कि टैंक को फुल रखना सही है या कम पेट्रोल में गाड़ी चलाना. लोगों के बीच ये बहस चलती है कि किस तरह गाड़ी चलाने में ज्यादा माइलेज मिलता है और गाड़ी अच्छी तरह से काम करती है. ऐसे में कुछ पॉइंट्स के जरिए हम आपको इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं.

फ्यूल का वजन और माइलेज का कैल्कुलेशन

फिजिक्स के नियम के अनुसार, गाड़ी जितनी हल्की होगी, इंजन को उसे खींचने में उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ेगी. पेट्रोल की डेंसिटी लगभग 0.72 से 0.77 kg/Litre होता है. इसका मतलब है कि अगर आप 40 लीटर का टैंक फुल करवाते हैं, तो आप गाड़ी पर करीब 28 से 30 किलोग्राम अतिरिक्त वजन लाद रहे हैं. सिद्धांत रूप में, आधा टैंक रखने से वजन कम होता है और इंजन पर लोड घटने से माइलेज में मामूली सुधार हो सकता है.

क्या माइलेज में बड़ा अंतर आता है?

हकीकत यह है कि फुल टैंक और आधे टैंक के वजन का अंतर गाड़ी के कुल वजन (1,200-1,500 किलो) के मुकाबले मात्र 2 से 3 प्रतिशत ही होता है. रोज़मर्रा की ड्राइविंग में यह अंतर इतना कम है कि इसे महसूस कर पाना मुश्किल है. माइलेज पर वजन से कहीं ज्यादा असर आपकी ड्राइविंग की आदतों, जैसे अचानक ब्रेक लगाना, तेज एक्सीलरेशन और ट्रैफिक की स्थिति का पड़ता है. इसलिए सिर्फ वजन कम करने के लिए कम पेट्रोल रखना बहुत फायदेमंद साबित नहीं होता.

सिटी ड्राइविंग में कम फ्यूल के फायदे

अगर आपका सफर मुख्य रूप से शहर के भारी ट्रैफिक में होता है, जहाँ बार-बार रुकना और चलना पड़ता है, तो वहां कम वजन थोड़ा मददगार हो सकता है. कम वजन के कारण गाड़ी को बार-बार मोमेंटम देने में इंजन को थोड़ी आसानी होती है. यदि आपका एकमात्र लक्ष्य हर हाल में अधिकतम माइलेज निकालना है, तो टैंक को आधा या एक चौथाई भरा रखना एक विकल्प हो सकता है.

कम ईंधन रखने के बड़े नुकसान

माइलेज में मिलने वाले मामूली फायदे के मुकाबले कम पेट्रोल रखने के नुकसान ज्यादा गंभीर हैं. कार का फ्यूल पंप पेट्रोल के अंदर डूबे रहने के कारण ठंडा रहता है. जब आप लगातार कम ईंधन (5-10 लीटर) में गाड़ी चलाते हैं, तो पंप ओवरहीट होकर जल्दी खराब हो सकता है. फ्यूल पंप को बदलना काफी महंगा खर्च साबित होता है, जो माइलेज से होने वाली छोटी बचत को खत्म कर देता है.

कंडेंसेशन और इंजन की सेफ़्टी

टैंक खाली रखने का एक और बड़ा खतरा कंडेंसेशन है. टैंक के खाली हिस्से मे हवा होती है, जो तापमान बदलने पर नमी पैदा करती है. यह नमी पानी की बूंदो के रूप में पेट्रोल में मिल सकती है, जिससे इंजन के फ्यूल सिस्टम में जंग लगने या इंजन के खराब होने का डर रहता है. एक्सपर्ट की मानें तो लंबी उम्र और बेहतर सेफ़्टी के लिए टैंक को कम से कम आधा भरा रखना ही सबसे समझदारी भरा फैसला है.