'फुल टैंक पेट्रोल' या 'हाफ टैंक पेट्रोल': कैसे सबसे बेहतरीन माइलेज देगी आपकी गाड़ी?

फिजिक्स के नियम के अनुसार, किसी भी वाहन को चलाने के लिए, इंजन को उसके कुल वज़न (गाड़ी + यात्री + सामान + ईंधन) को खींचना पड़ता है. जब गाड़ी का वज़न बढ़ता है, तो इंजन पर अधिक लोड पड़ता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 04:42 PM IST
Car Tips and Tricks: यह सवाल लगभग हर कार मालिक के मन में आता है कि क्या गाड़ी को पूरा पेट्रोल टैंक भरकर चलाना चाहिए, या फिर टैंक को आधा या कम भरा रखकर? ये सवाल लोगों के मन में लगातार आता है लेकिन अभी तक लोगों के मन में इस सवाल को लेकर कन्फ्यूजन है.

कैसे मिलता है सबसे ज्यादा माइलेज 

पेट्रोल या डीजल, कोई भी ईंधन जब आप अपनी गाड़ी में भरवाते हैं, तो यह गाड़ी के कुल वज़न को बढ़ाता है.

फ्यूल का वज़न: पेट्रोल का घनत्व लगभग 0.72 - 0.77 kg/Litre होता है. अगर आपकी गाड़ी के टैंक की क्षमता 40 लीटर है, तो उसे पूरा भरने पर आप गाड़ी में लगभग 28 से 30 किलोग्राम अतिरिक्त वज़न जोड़ रहे हैं.

वज़न का प्रभाव: फिजिक्स के नियम के अनुसार, किसी भी वाहन को चलाने के लिए, इंजन को उसके कुल वज़न (गाड़ी + यात्री + सामान + ईंधन) को खींचना पड़ता है. जब गाड़ी का वज़न बढ़ता है, तो इंजन पर अधिक लोड पड़ता है. इस बढ़े हुए लोड को संभालने के लिए इंजन को अधिक ईंधन का इस्तेमाल करना पड़ता है. इसलिए, कम ईंधन यानी कम वज़न होने पर, इंजन को कम मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे माइलेज बेहतर मिलेगा.

कितना अंतर आता है?

सैद्धांतिक रूप से, आधा टैंक पेट्रोल (लगभग 14-15 किलो कम वज़न) रखने से आपको बेहतर माइलेज मिलना चाहिए. हालांकि आपको यह समझना होगा कि यह अंतर रोज़मर्रा की ड्राइविंग में बहुत कम होता है:

वज़न का रेशियों: एक औसत एसयूवी या सेडान का वज़न लगभग 1,200 से 1,500 किलोग्राम होता है. 28-30 किलो का अतिरिक्त वज़न (फुल टैंक) कुल वज़न का केवल लगभग 2-3% ही होता है.

माइलेज पर असर: माइलेज में यह 2-3% का अंतर अक्सर ड्राइवर की आदतें (तेज एक्सीलरेशन या अचानक ब्रेक), ट्रैफिक की स्थिति और टायरों में हवा के दबाव जैसे बड़े कारकों से छिप जाता है. हो सकता है आपको 1 किलोमीटर प्रति लीटर का अंतर भी महसूस न हो.

कम टैंक' क्यों बेहतर हो सकता है?
सबसे तगड़ा माइलेज: अगर आपका एकमात्र लक्ष्य माइलेज को बढ़ाए रखना है, तो टैंक को आधा या एक चौथाई भरा रखना सबसे अच्छा है.

सिटी ड्राइविंग: यदि आप ज़्यादातर सिटी ट्रैफिक में धीमी गति से चलते हैं, तो कम वज़न आपको तुरंत ब्रेक लगाने या एक्सीलरेट करने में थोड़ी मदद कर सकता है.

'कम टैंक' के नुकसान भी हैं!

माइलेज में मामूली लाभ के बावजूद, कई विशेषज्ञ कम टैंक मेंटेन करने की सलाह नहीं देते हैं, खासकर अगर आप सिर्फ 5-10 लीटर पेट्रोल रखते हैं:

फ्यूल पंप की सुरक्षा: जब टैंक में पेट्रोल बहुत कम होता है, तो फ्यूल पंप (जो पेट्रोल को इंजन तक पहुँचाता है) उसमें पूरी तरह से डूब नहीं पाता है. यह पंप को ठंडा रखने में मदद करता है. कम ईंधन होने पर पंप ओवरहीट हो सकता है और खराब हो सकता है.

कंडेंसेशन: खाली जगह में हवा होती है. तापमान में बदलाव के कारण खाली टैंक के ऊपरी हिस्सों पर नमी (Moisture) जमा हो सकती है, जो पानी की बूंदों के रूप में पेट्रोल में मिल सकती है. यह इंजन और फ्यूल सिस्टम के लिए हानिकारक है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Car Tips

