Gandhi Jayanti: गुलामी के दौर में भी लग्जरी गाड़ियों में चलते थे बापू, लंबे सफर में करते थे इस्तेमाल

Gandhi Jayanti: आज महात्मा गांधी जी की जयंती के मौके पर हम कुछ ऐसी लग्जरी कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें वो सफर किया करते थे, उस जमाने के हिसाब से ये कारें काफी कीमती थीं. 

Oct 02, 2025
Gandhi Jayanti: गुलामी के दौर में भी लग्जरी गाड़ियों में चलते थे बापू, लंबे सफर में करते थे इस्तेमाल

Gandhi Jayanti: आज सारा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है. गांधीजी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को ब्रिटिश राज से मुक्ति दिलाई, उन्हें अक्सर सादगी और खादी के पर्याय के रूप में देखा जाता है. उनकी जीवनशैली इतनी साधारण थी कि उन्हें एक फकीर भी कहा गया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुलामी के उस दौर में भी, गांधीजी कुछ ऐसी लग्ज़री कारों से चलते थे जिनके बारे में जानने के बाद आपको हैरानी होगी. दरअसल, गांधीजी का खुद का कोई वाहन नहीं था, लेकिन अपने देशव्यापी दौरों के दौरान, विशेषकर दूर-दराज के स्थानों पर जाने के लिए, उन्होंने अपने समर्थकों और मित्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई गाड़ियों का इस्तेमाल किया. आइए, उन तीन प्रमुख कारों पर एक नज़र डालते हैं, जो इतिहास के पन्नों में महात्मा गांधी की सवारी के रूप में दर्ज हैं:

1. फोर्ड मॉडल टी (Ford Model T): 
फोर्ड मॉडल टी उस समय की एक क्रांतिकारी और महंगी कार मानी जाती थी. इसे खरीदने का सामर्थ्य केवल उच्च वर्ग के लोगों में ही होता था. 1927 के दौरान, जब महात्मा गांधी को उत्तर प्रदेश की बरेली सेंट्रल जेल से रिहा किया गया था, तब उन्होंने इसी कार में यात्रा की थी. उस वक्त इस विंटेज कार का मालिक कौन था, इसका ठीक-ठीक पता नहीं है, लेकिन यह कार आज भी इतिहास के एक महत्वपूर्ण साक्षी के रूप में सुरक्षित है.

2. स्टडबेकर प्रेसिडेंट (Studebaker President): 
स्टडबेकर प्रेसिडेंट अपने ज़माने की एक और बेहद प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध कार थी. गांधीजी ने अपने कर्नाटक दौरे के दौरान इस कार का उपयोग किया था. इस कार का निर्माण 1926 से 1933 के बीच किया गया था और यह अपने डिज़ाइन और बेहतरीन इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती थी. यह आज भी स्पष्ट नहीं है कि गांधीजी के इस्तेमाल के समय इस कार का स्वामी कौन था.

3. पैकार्ड 120 (Packard 120): 
शायद सबसे ज़्यादा बार गांधीजी को पैकार्ड 120 कार में ही यात्रा करते हुए देखा गया. यह कोई साधारण गाड़ी नहीं थी, बल्कि यह उनके परम मित्र, स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध उद्योगपति घंश्यामदास बिड़ला की निजी कार थी. दिल्ली नंबर वाली इस कार का इस्तेमाल महात्मा गांधी ने 1940 के दशक के आसपास व्यापक रूप से किया. बिड़ला परिवार का गांधीजी को दिया गया यह समर्थन केवल एक कार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्रता संग्राम में देश के धनी वर्ग के सहयोग को भी दर्शाता है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Gandhi Jayanti

;