आधी सैलरी निकल जाती है पेट्रोल भरवाने में? 175 Km की रेंज वाली ये ई-बाइक करेगी हजारों की बचत
Hindi Newsऑटोमोबाइल

आधी सैलरी निकल जाती है पेट्रोल भरवाने में? 175 Km की रेंज वाली ये ई-बाइक करेगी हजारों की बचत

Best Range Electric Bike: भारत में नए बीएस नॉर्म आने और एथेनॉल वाले पेट्रोल के इस्तेमाल के चलते बाइक्स कम माइलेज देने लगी हैं, ऐसे में ये इलेक्ट्रिक बाइक आपके काफी पैसे बचा सकती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 10, 2025, 02:24 PM IST
आधी सैलरी निकल जाती है पेट्रोल भरवाने में? 175 Km की रेंज वाली ये ई-बाइक करेगी हजारों की बचत

Best Range Electric Bike: अगर आप ने हाल फिलहाल में ही नौकरी शुरू की है और ऑफिस आने जाने में आपकी बाइक का कई लीटर पेट्रोल खत्म हो जाता है तो आज हम आपको एक ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिंगल चार्ज में 175 किलोमीटर चल सकता है. अगर आपको इस इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में जानकारी नहीं है तो चलिए आज हम आपको इसकी कीमत और खासियत के बारे में बताते हैं. 

ये इलेक्ट्रिक बाइक रोर ईज़ी सिग्मा (Rorr EZ Sigma) जिसे हाल ही में इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत ₹1. 27 लाख में उतारा गया है. चलिए जानते हैं इस ई-बाइक की खासियत.  

फीचर्स 

इसमें रिवर्स मोड शामिल है, जिससे शहर की भीड़ वाली जगहों में बाइक को आसानी से घुमाया जा सकता है. वहीं, 5-इंच का TFT कलर डिस्प्ले अब और भी बेहतर डैशबोर्ड एक्सपीरियंस डेता है, जिसमें इन-बिल्ट नेविगेशन, ट्रिप मीटर और कॉल, मैसेज व म्यूजिक के लिए रियल-टाइम अलर्ट की सुविधा है. लंबे सफर को कम्फर्टेबल बनाने के लिए एर्गोनॉमिक डिजाइन वाली नई सीट दी गई है. 

बैटरी 

दो बैटरी वेरिएंट्स में उपलब्ध Rorr EZ Sigma  को खास कीमत के साथ उतारा गया है जिसकी 3.4 kWh मॉडल की कीमत ₹1.27 लाख और 4.4 kWh मॉडल की कीमत ₹1.37 लाख रखी गई है. लॉन्च ऑफर खत्म होने के बाद इनकी कीमतें क्रमशः ₹1.47 लाख और ₹1.55 लाख होंगी. Rorr EZ Sigma सिर्फ ₹2,999 की ईएमआई से भी उपलब्ध है. 

रेंज 

इस बाइक के दोनों मॉडल्स की टॉप स्पीड 95 km/h है और यह 0 से 40 km/h की स्पीड सिर्फ 3.3 सेकंड में पकड़ सकती है. इसमें 52 Nm का क्लास-लीडिंग टॉर्क है, जो तेज पिकअप और स्मूथ राइड देता है, खासकर ट्रैफिक में चलाने के लिए यह बेहतर है. Rorr EZ Sigma की IDC रेंज 175 km तक है और इसमें तीन राइड मोड्स–इको, सिटी और हैवॉक दिए गए हैं, जिससे जरूरत के हिसाब से पावर डिलीवरी मिलती है. इसके अलावा, इसमें फास्ट-चार्जिंग की सुविधा भी है, जिससे बाइक सिर्फ 1.5 घंटे में 0 से 80% तक चार्ज हो जाती है. 

Best Electric Bike

;