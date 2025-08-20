Glamour X125 vs Shine 125 vs TVS Raider : फीचर्स, माइलेज और कीमत में किस बाइक ने मारी बाजी, शोरूम जानें से पहले पढ़ लें ये खबर

Glamour X125 vs Shine 125 vs TVS Raider: Hero ने अपनी नई बाइक Glamour X125 को भारतीय बाजार में पेश किया है. कंपनी ने इस बाइक में क्रूज कंट्रोल जैसे कई दमदार फीचर्स को जोड़ा है. लेकिन आज हम आपको Honda Shine 125, TVS Raider और Glamour X125 के बारे में बताएंगे कि कौन-सी बाइक आपके लिए बेस्ट होने वाली है. आइए जानते हैं इसके बारे में...
Glamour X125 vs Shine 125 vs TVS Raider: Hero Motocorp ने अपनी नई बाइक Glamour X125 बीते दिन यानी( 19 अगस्त 2025) को भारतीय बाजार में पेश किया है. कंपनी ने इस बाइक में कई सारे नए फीचर्स को जोड़ा है. हीरो की इस बाइक का सीधा मुकाबला Honda Shine 125 और TVS Raider से होगा. आप भी बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं. लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन-सी बाइक खरीदना फायदे का सौदा होगा, तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. हम इस स्टोरी में तीनों बाइक के फीचर्स, माइलेज, इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे.
हीरो मोटोकॉर्प ने 19 अगस्त 2025 को अपनी नई बाइक Glamour X125 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. इस बाइक में कई सारे नए फीचर्स को जोड़ा गया है. जैसे- पावर ड्राइविंग मोड, एलईडी लाइट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, पैनिक ब्रेक अलर्ट, क्रूज कंट्रोल, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है.
वहीं Honda Shine 125 के फीचर्स की बात करें, तो इस बाइक में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, डिजिटल स्पीडोमीटर, साइलेंट स्टार्ट, हैलोजन हेडलैंप जैसे नॉर्मल फीचर्स दिए गए हैं.
हालांकि TVS Raider में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, USB चार्जिंग पोर्ट, एलईडी हेडलाइट टाइप, गियर इंडिकेटर जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
हीरो Glamour X 125 के इंजन की बात करें, तो इस मोटरसाइकिल में 124.7 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 11.4 bhp का पावर और 10.5 Nm का टार्क जनरेट करता है. हीरो ने अपनी इस बाइक में 10 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है. कंपनी ने इस बाइक पर 65 kmpl का माइलेज
देने का दावा किया है.
वहीं होंडा शाइन 125 में 123.94cc का इंजन दिया गया है, जो 7.9 bhp का पावर और 11 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. आपको बता दें कि इस बाइक में 10.5 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है. Shine 125 में 55 kmpl का माइलेज मिलता है.
TVS Raider के इंजन की बात करें, तो इस बाइक में 124.8 cc का इंजन दिया गया है, जो 11.2 bhp का पावर और 11.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक की टॉप स्पीड 99 kmph है. इस बाइक में 56.7 kmpl का माइलेज देती है.
Hero Glamour X125 के कीमत की बात करें, तो इसका (एक्स-शोरूम) कीमत 89,999 रुपये है. वही टॉप वेरिएंट की (एक्स-शोरूम) कीमत 99,999 रुपये है.
हालांकि, Honda Shine 125 बाइक को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 85,590 रुपये खर्च करने होंगे, जबकि टॉप मॉडल के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 90,341 रुपये लगेंगे. TVS
Raider की (एक्स-शोरूम) कीमत 90,094 रुपये है, जबकि टॉप वेरिएंट्स के लिए (एक्स-शोरूम) 1,03,150 रुपये खर्च करने होंगे.