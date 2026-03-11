पहली बार थाम रहे हैं स्टीयरिंग, इन 4 शानदार कारों के साथ शुरू करें अपना सफर; कम खर्चे में मिलेगा दमदार माइलेज!

Advertisement
Car Buying Tips: ड्राइविंग सीखने के बाद ज्यादातर लोग एंट्री-लेवेल हैचबैक कार खरीदते हैं क्योंकि इन्हें चलाना आसान होता है साथ ही साथ इन्हें चलाने का खर्च भी काफी कम होता है, क्योंकि ये अच्छा माइलेज निकालती हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 11, 2026, 08:51 AM IST
Car Buying Tips: अगर आपने हाल-फिलहाल में ड्राइविंग सीखी है और अब एक कार खरीदने की तैयारी में हैं तो, हम आपके लिए मार्केट की कुछ बेस्ट कारें लेकर आए हैं. इन कारों को ना सिर्फ चलाना काफी आसान है बल्कि इनका माइलेज भी काफी ज्यादा है जो हर महीने आपके काफी पैसे बचाएगा.

Maruti Alto
नए ड्राइवर्स के लिए आज भी ऑल्टो से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है. इसका छोटा साइज संकरी गलियों और भारी ट्रैफिक में गाड़ी निकालने के डर को खत्म कर देता है. ऑल्टो K10 में मिलने वाला दमदार इंजन और हल्का क्लच इसे चलाने में बेहद आसान बनाता है. सबसे बड़ी बात यह है कि इसका माइलेज 24 किमी प्रति लीटर से भी ज्यादा है.

Maruti S-Presso
अगर आपको लो-हाइट कारों में सड़क साफ नहीं दिखती, तो एस-प्रेसो आपके लिए बेस्ट है. इसका तगड़ा डिजाइन ड्राइवर को सड़क का पूरा व्यू देता है, जिससे जजमेंट लेना आसान हो जाता है. इसमें अच्छा-खासा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जो खराब सड़कों या ऊंचे डिवाइडर से गाड़ी को बचाने में मदद करता है. 

Tata Tiago
अगर आप कम खर्च में एक मजबूत बिल्ड क्वालिटी वाली कार तलाश रहे हैं तो टियागो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है. ये एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है जिसे 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, ये नए ड्राइवर्स के लिए पेरफेक्ट है क्योंकि अगर आपकी गाड़ी किसी दूसरी कार से टच हो जाती है या फिर पार्किंग में दीवार से टकरा जाती है तो इसमें ज्यादा नुकसान नहीं होता. इसका स्टीयरिंग काफी स्टेबल और स्मूद तरीके से काम करता है. 

Renault Kwid 
अगर आप कम बजट में एक ऐसी कार चाहते हैं जो दिखने में SUV जैसी लगे, तो रेनो क्विड एक स्मार्ट चॉइस है. इसमें टचस्क्रीन और रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो नए ड्राइवर्स को गाड़ी पार्क करने में काफी मदद करते हैं. इसका टर्निंग रेडियस बहुत कम है, जिससे इसे मोड़ना बच्चों का खेल लगता है. यह कार उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम खर्च में मॉडर्न फीचर्स और आसान ड्राइविंग का एक्सपीरियंस चाहते हैं.

 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

