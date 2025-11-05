Advertisement
अब गूगल मैप्स देखेगा सड़क! आपकी कार का कैमरा बताएगा, लेन कब बदलनी है

Google Maps: आप सबसे बाईं लेन में गाड़ी चला रहे हैं और आपका एग्जिट दाईं ओर आ रहा है, तो यह सिस्टम आपके वाहन के सेंसर और कैमरे के माध्यम से इसे पहचान लेगा. इसके बाद, यह विज़ुअल और ऑडियो अलर्ट जारी करेगा ताकि आपको पता चले कि लेन बदलना कब सुरक्षित है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 05, 2025, 04:45 PM IST
Google Maps: गलत लेन में होने के कारण हाईवे का एग्जिट छूट जाना या गलत मोड़ लेना अब अतीत की बात हो सकती है. गूगल मैप्स जल्द ही एक नई तकनीक ला रहा है जो सीधे आपकी कार के कैमरे के माध्यम से सड़क को देखेगी और आपको बताएगी कि लेन कब बदलनी है.

गूगल ने घोषणा की है कि "लाइव लेन गाइडेंस" (Live Lane Guidance) नामक यह नया फीचर उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिनमें "गूगल बिल्ट-इन" (Google built-in) सिस्टम लगा होगा. यह सुविधा आपकी सड़क पर सटीक स्थिति के आधार पर वास्तविक समय (Real-time) में ड्राइविंग निर्देश देगी. अब मैप पर सिर्फ तीर दिखाने के बजाय, गूगल मैप्स आपकी वर्तमान लेन का पता लगाएगा और आपको अगले मोड़ या एग्जिट के लिए सही लेन में जाने का मार्गदर्शन करेगा.

उदाहरण के लिए, यदि आप सबसे बाईं लेन में गाड़ी चला रहे हैं और आपका एग्जिट दाईं ओर आ रहा है, तो यह सिस्टम आपके वाहन के सेंसर और कैमरे के माध्यम से इसे पहचान लेगा. इसके बाद, यह विज़ुअल और ऑडियो अलर्ट जारी करेगा ताकि आपको पता चले कि लेन बदलना कब सुरक्षित है. इसका उद्देश्य नेविगेशन को अधिक सटीक बनाना और ड्राइवरों को अंतिम क्षणों में लेन बदलने के तनाव से बचाना है, खासकर भारी ट्रैफिक या अपरिचित रास्तों पर.

क्या यह फीचर सभी स्मार्टफ़ोन पर भी काम करेगा?
नहीं, गूगल ने स्पष्ट किया है कि लाइव लेन गाइडेंस सुविधा स्मार्टफ़ोन पर उपलब्ध नहीं होगी. यह सुविधा पूरी तरह से कार में लगे फ्रंट-फेसिंग कैमरे और एआई हार्डवेयर पर निर्भर करती है, जो सड़क के चिह्नों और संकेतों को कैप्चर करते हैं. इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इस वीडियो फ़ीड का विश्लेषण करती है और इसे गूगल मैप्स नेविगेशन के साथ इंटीग्रेट करती है. यह तकनीक आपके वाहन की स्थिति की व्याख्या करके निर्देशों को तुरंत अपडेट करती है.

कंपनी ने बताया है कि Polestar 4 इस सुविधा को प्राप्त करने वाला पहला वाहन होगा, और यह आने वाले महीनों में पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीडन में लॉन्च होगी. गूगल की योजना है कि बाद में इस तकनीक का विस्तार अन्य क्षेत्रों और वाहनों तक किया जाए, क्योंकि वह अधिक वाहन निर्माताओं के साथ साझेदारी कर रहा है.

फिलहाल, गूगल मैप्स का मोबाइल संस्करण अपनी मौजूदा लेन मार्गदर्शन सुविधा देना जारी रखेगा, जो मैप पर लेन दिखाती है लेकिन आपकी वास्तविक ड्राइविंग लेन के साथ इंटरैक्ट नहीं करती है. इस नए एडिशन के साथ, गूगल नेविगेशन को इन-कार टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर ड्राइविंग को अधिक सहज और सटीक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

