पेट्रोल में 25% एथेनॉल की तैयारी: भारत सरकार ने शुरू की E25 फ्यूल पर चर्चा, जानें आपकी कार पर क्या होगा असर!

Talks On E25 Fuel: भारत सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. देशभर में E20 पेट्रोल (20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल) के सफल रोलआउट के बाद, अब केंद्र सरकार E25 पेट्रोल पेश करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है. अगले महीने से पूरे देश में E20 फ्यूल अनिवार्य होने जा रहा है, और इसी बीच भविष्य के इस नए फ्यूल ट्रांज़िशन को लेकर ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है.

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारी उद्योग मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वाहन निर्माताओं के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं. इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या वर्तमान वाहन और भविष्य में आने वाले मॉडल 25% एथेनॉल वाले पेट्रोल के लिए तैयार हैं. सरकार यह समझना चाहती है कि E25 फ्यूल को अपनाने में तकनीकी चुनौतियाँ क्या होंगी और कंपनियां इसके लिए कितनी जल्दी खुद को तैयार कर सकती हैं.

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2. विदेशी तेल पर निर्भरता घटाने का प्लान

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 85% से अधिक हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है. वैश्विक राजनीति और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण तेल की कीमतें अक्सर अस्थिर रहती हैं. पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाकर सरकार न केवल आयात बिल में अरबों डॉलर की बचत करना चाहती है, बल्कि वैश्विक उतार-चढ़ाव से भारतीय कंज्यूमर्स को सुरक्षित रखने का भी प्रयास कर रही है.

3. किसानों और पर्यावरण के लिए बेहतर

एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने और फार्मिंग रिमेंस से बनाया जाता है. पेट्रोल में इसकी हिस्सेदारी बढ़ने का सीधा लाभ देश के किसानों को मिलेगा, क्योंकि उनकी आय के स्रोत बढ़ेंगे. इसके साथ ही, एथेनॉल एक स्वच्छ फ्यूल विकल्प है. पेट्रोल में 25% एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आएगी, जो भारत के पर्यावरण और स्टेबिलिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा.

4. इंजन पर असर

E20 से E25 पर जाना केवल फ्यूल बदलने जैसा नहीं है. वर्तमान में अधिकांश नई कारें E20 के अनुरूप (Compliant) हैं. पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने से इंजन की ट्यूनिंग, फ्यूल सिस्टम के पार्ट्स और उनकी लंबी उम्र (Durability) पर असर पड़ सकता है. वाहन निर्माताओं को अब BS6 मानकों के तहत इन इंजनों को फिर से जांचना और संशोधित करना होगा ताकि परफॉरमेंस और माइलेज में कोई बड़ी गिरावट न आए.

5. फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों को बढ़ावा

सरकार केवल E25 तक ही सीमित नहीं रहना चाहती. देश में ऐसे 'फ्लेक्स-फ्यूल' (Flex-Fuel) गाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो E85 या यहां तक कि 100% एथेनॉल पर भी चल सकें. हालांकि, इन गाड़ियों की निर्माण लागत सामान्य पेट्रोल कारों से थोड़ी अधिक हो सकती है. सरकार का लक्ष्य एक ऐसा ईकोसिस्टम तैयार करना है जहाँ ग्राहक सस्ते और स्वदेशी फ्यूल का विकल्प चुन सकें.

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6. ग्राहकों के लिए क्या बदलेगा?

आम आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल माइलेज और मेंटेनेंस का है. एथेनॉल की अधिक मात्रा से फ्यूल एफिशिएंसी में मामूली बदलाव आ सकता है. सरकार और ऑटो इंडस्ट्री का ध्यान इसी बात पर है कि आम ग्राहकों के लिए यह बदलाव आसान हो. बड़े पैमाने पर E25 लागू करने से पहले वाइड टेस्टिंग और रेगुलेटरी क्लेरिटी दी जाएगी ताकि ट्रांज़िशन के दौरान ग्राहकों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.