आपस में बातचीत करेंगी गाड़ियां! सरकार ला रही V2V तकनीक, बदल जाएगा सड़कों का नक्शा

V2V Technology: V2V सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे काम करने के लिए मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट की जरूरत नहीं होती. इसके बजाय, यह शॉर्ट-रेंज वायरलेस सिग्नलों का इस्तेमाल करता है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 09, 2026, 03:44 PM IST
V2V Technology: भारत सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) कम्युनिकेशन सिस्टम पर तेजी से काम कर रहा है. 2026 तक पूरे भारत में लागू होने वाली इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना होने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय, दुर्घटना की संभावना को जड़ से खत्म करना है. यह सिस्टम वाहनों को आपस में बात करने में सक्षम बनाएगा, जिससे मानवीय भूलों को कम किया जा सके.

V2V तकनीक
V2V सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे काम करने के लिए मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट की जरूरत नहीं होती. इसके बजाय, यह शॉर्ट-रेंज वायरलेस सिग्नलों का इस्तेमाल करता है. सड़क पर चलते वाहन एक समर्पित हार्डवेयर मॉड्यूल के जरिए एक-दूसरे से स्थानीय स्तर पर जुड़े रहते है. यह तकनीक उन दूर-दराज के इलाकों में भी उतनी ही प्रभावी होगी जहा मोबाइल सिग्नल कमजोर होते हैं.

कैसे काम करेगा यह सिस्टम?
सड़क पर चलते समय वाहन अपनी स्थिति, गति, दिशा और अचानक लगने वाले ब्रेक जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां रीयल-टाइम में साझा करेंगे. यदि आगे चल रहा कोई वाहन अचानक रुकता है या अपनी गति कम करता है, तो पीछे चल रहे वाहन के ड्राइवर को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा. यह प्रणाली ड्राइवर के नियंत्रण को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे दृश्य संकेतों (visual cues) से कहीं पहले सचेत कर देती है ताकि वह समय रहते फैसला ले सके.

Add Zee News as a Preferred Source

लो-विजिबिलिटी में बेहतरीन
मंत्रालय के अनुसार, यह तकनीक उन स्थितियों में जीवन रक्षक साबित होगी जहाँ ड्राइवर की विजिबिलिटी कम होती है, जैसे कोहरा या भारी बारिश. हाईवे पर तेज गति से चलते वाहनों या सड़क किनारे खड़े खराब वाहनों से होने वाली टक्करों को रोकने में यह काफी कारगर होगी. यह सिस्टम ड्राइवर के लिए जागरूकता की एक अतिरिक्त परत के रूप में कार्य करेगा, जिससे प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा.

कितना आएगा खर्च 
शुरुआती चरण में यह तकनीक नए वाहनों में अनिवार्य की जा सकती है, जबकि पुराने वाहनों के लिए 'रेट्रोफिटिंग' (अलग से मॉड्यूल लगाना) का विकल्प दिया जा सकता है. दूरसंचार विभाग ने इसके लिए एक विशेष रेडियो फ्रीक्वेंसी (स्पेक्ट्रम) आवंटित करने की तैयारी कर ली है ताकि संचार में कोई बाधा न आए. अनुमान है कि इस हार्डवेयर की लागत प्रति वाहन कुछ हजार रुपये होगी. यह सिस्टम मौजूदा ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) के साथ मिलकर सुरक्षा को दोगुना कर देगा.

एक्सीडेंट रोकने में कारगर
भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े चिंताजनक हैं. साल 2023 में देशभर में लगभग 4.8 लाख दुर्घटनाए हुई, जिनमें 1.7 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई. सड़क परिवहन मंत्रालय V2V को एक ऐसे निवारक हथियार के रूप में देख रहा है जो ड्राइवरों को अधिक सूचना संपन्न बनाएगा. ह्यूमन एरर्स को कम करके सरकार सड़क मृत्यु दर में भारी कमी लाने का लक्ष्य लेकर चल रही है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

