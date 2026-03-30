EV ग्राहकों की मौज! सरकार ने बढ़ाई PM E-Drive सब्सिडी की टाइम लाइन, जानें अब आपको कितना मिलेगा फायदा

PM E-DRIVE scheme: सरकार के इस कदम का फायदा सीधा ग्राहकों को मिलेगा और इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच में लाया जा सकेगा साथ ही इसे किफायती भी बनाया जा सकेगा.
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PM E-DRIVE scheme: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और PM E-Drive स्कीम में मिलने वाली सब्सिडी की टाइम लाइन और एलिजीबिलिटी में बदलाव कर इसे आगे बढ़ा दिया है. इस फैसले से देश में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर को किफायती बनाने में मदद मिलेगी.
लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (E2W) खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल 31 जुलाई 2026 तक रजिस्टर होने वाले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को सरकारी प्रोत्साहन का फायदा दिया जाएगा वहीं, ई-रिक्शा और ई-कार्ट जैसे इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के लिए ये टाइम लाइन 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है. ये स्कीम बजट-लिमिट है, यानी फंड खत्म होने या तारीख पूरी होने, जो भी पहले हो, तब तक ही इसका लाभ मिलेगा.
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इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए सब्सिडी के ढांचे में थोड़ा बदलाव किया गया है. अब खरीदारों को 2,500 प्रति kWh के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 प्रति वाहन तय की गई है. इसके अलावा, सरकार ने एक शर्त और रखी है कि सब्सिडी का लाभ केवल उन्हीं वाहनों को मिलेगा जिनकी एक्स-फैक्ट्री कीमत 1.5 लाख से कम होगी. इस योजना का लक्ष्य लगभग 24.79 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को सपोर्ट करना है.
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर सेगमेंट, जो सार्वजनिक परिवहन का एक मुख्य हिस्सा है. ऐसे में अब इनके लिए भी 2,500 प्रति kWh की दर से सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन यहां ज्यादातर लिमिट 12,500 प्रति वाहन रखी गई है. सरकार इस कदम के जरिए करीब 39,000 से अधिक इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स को सड़कों पर उतारने में मदद करना चाहती है.
बढ़ी हुई टाइम लाइन का सीधा मतलब यह है कि जो ग्राहक अभी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, उनके पास सरकारी छूट का लाभ उठाने के लिए अब और अधिक समय है. इससे वाहन की शुरुआती खरीद लागत कम हो जाती है.
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सरकार केवल गाड़ियां सस्ती करने पर ही ध्यान नहीं दे रही, बल्कि उनके इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाने पर भी फोकस कर रही है. PM E-Drive योजना के तहत पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने के लिए भी बड़ा बजट रखा गया है.