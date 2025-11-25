Advertisement
trendingNow13017534
Hindi Newsऑटोमोबाइल

​अब और ज्यादा सुरक्षित होंगी गाड़ियां, भेजा गया Bharat NCAP 2.0 का प्रस्ताव

Bharat NCAP 2.0: Bharat NCAP 2.0 में, 5-स्टार रेटिंग हासिल करने के लिए जरूरी स्कोर समय के साथ बढ़ेगा, जिससे कार मेकर्स को लगातार सेफ़्टी स्टैण्डर्डस में सुधार करने के लिए मोतिवेट किया जाएगा. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 25, 2025, 12:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

​अब और ज्यादा सुरक्षित होंगी गाड़ियां, भेजा गया Bharat NCAP 2.0 का प्रस्ताव

Bharat NCAP 2.0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) के लिए एक बड़े अपग्रेड, भारत NCAP 2.0 का प्रपोजल दिया है. इसे AIS 197 (Revision 1) के तहत लाया गया है, जिसका काम क्रैश-टेस्ट नियमों को सख्त करना है. इस नए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क का काम मजबूत बिल्ड क्वालिटी, हाइटेक सेफ़्टी तकनीक और कठिन स्कोरिंग बेंचमार्क के माध्यम से वाहनों की सुरक्षा को बढ़ाना है.  

क्यों खास है ये अपग्रेड 
Bharat NCAP 2.0 एक ज्यादा वाइड सेफ़्टी रिव्यू सिस्टम पेश कर रहा है. मौजूदा समय में जो रेटिंग केवल अडल्ट और चाइल्ड पैसेंजर सेफ़्टी और बुनियादी असिस्ट पर बेस है, उसके ओपॉजिट, नए सिस्टम पर फोकस करना होगा. इनमें सबसे पहले है क्रैश प्रोटेक्शन फिर वनरेबाल रोड यूजर प्रोटेक्शन, सेफ ड्राइविंग, एक्सीडेंट से बचाव और क्रैश के बाद की सुरक्षा जैसे पॉइंट्स शामिल हैं. 

वनरेबल रोड यूजर प्रोटेक्शन 
इस नए ड्राफ्ट में एक जरूरी पॉइंट है Vulnerable Road User Protection जिसमें गाड़ियों का रिव्यू किया जाएगा. सड़क दुर्घटनाओं में पैदल चलने वालों की बढ़ती संख्या में होने वाली मौतों को देखते हुए, यह नया एक्स्ट्रा रोड सेफ़्टी स्टेप है. 2023 में शुरू किया गया मौजूदा Bharat NCAP फ्रेमवर्क 30 सितंबर, 2027 तक वैध है, लेकिन यह नया ड्राफ्ट उसके दायरे को काफी बढ़ाता है, जिसमें नए अनिवार्य टेस्टिंग और मोडिफ़ाइड सकोरींग मेथड शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नए अनिवार्य फीचर्स और स्कोरिंग बेंचमार्क
Bharat NCAP 2.0 का प्रस्ताव पांच स्तंभों में 100-पॉइंट रेटिंग सिस्टम लागू करता है. स्टार रेटिंग के लिए पेरफेक्ट होने के लिए, गाड़ियों में अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और कर्टेन एयरबैग्स (curtain airbags) अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए, जबकि ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB) वैकल्पिक बनी रहेगी. इसके अलावा, साइड-फेसिंग सीट्स (side-facing seats) वाले वाहनों को इस मूल्यांकन से बाहर रखा जाएगा. रेटिंग प्राप्त करने के लिए आवश्यक मिनिमम स्कोर भी बढ़ाया जा रहा है.

स्टार रेटिंग के लिए बढ़ती जरूरतें 
Bharat NCAP 2.0 में, 5-स्टार रेटिंग हासिल करने के लिए जरूरी स्कोर समय के साथ बढ़ेगा, जिससे कार मेकर्स को लगातार सेफ़्टी स्टैण्डर्डस में सुधार करने के लिए मोतिवेट किया जाएगा. 2027 से 2029 की अवधि में, 5-स्टार रेटिंग के लिए 70 पॉइंट की आवश्यकता होगी. इसके बाद, 2029 से 2031 के बीच, यह आवश्यकता बढ़कर 80 पॉइंट हो जाएगी. ये सख्त मानदंड भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को वैश्विक सुरक्षा मानकों के अनुरूप लाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Bharat NCAP 2 0

Trending news

अमेरिका का वीजा हुआ रिजेक्ट तो महिला डॉक्टर ने कर लिया सुसाइड, मां का बड़ा खुलासा
#Hyderabad
अमेरिका का वीजा हुआ रिजेक्ट तो महिला डॉक्टर ने कर लिया सुसाइड, मां का बड़ा खुलासा
'मैं नहीं चाहती मेरा कोई बच्चा US जाए...', बेटी की मौत से टूटे मां के अरमान
Hyderabad News
'मैं नहीं चाहती मेरा कोई बच्चा US जाए...', बेटी की मौत से टूटे मां के अरमान
जम्मू-कश्मीर: अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, प्रशासन का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर: अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, प्रशासन का बड़ा फैसला
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार
Gujarat news
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार
इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्यों अचानक टल गया भारत का दौरा? इसके पीछे की क्या है वजह
benjamin netanyahu
इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्यों अचानक टल गया भारत का दौरा? इसके पीछे की क्या है वजह
इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?
Hayli Gubbi Volcano Eruption
इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?
पाकिस्तान के सिंध में कितनी है हिंदुओं की आबादी? PAK की जनसंख्या में इसका क्या रोल
Sindh
पाकिस्तान के सिंध में कितनी है हिंदुओं की आबादी? PAK की जनसंख्या में इसका क्या रोल
Hammer vs Katana! इंडियन आर्मी को मिलने वाले घातक हथियारों की क्या हैं खासियतें?
hammer
Hammer vs Katana! इंडियन आर्मी को मिलने वाले घातक हथियारों की क्या हैं खासियतें?
इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा
Volcanic
इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
EWS
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट