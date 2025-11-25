​अब और ज्यादा सुरक्षित होंगी गाड़ियां, भेजा गया Bharat NCAP 2.0 का प्रस्ताव

Bharat NCAP 2.0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) के लिए एक बड़े अपग्रेड, भारत NCAP 2.0 का प्रपोजल दिया है. इसे AIS 197 (Revision 1) के तहत लाया गया है, जिसका काम क्रैश-टेस्ट नियमों को सख्त करना है. इस नए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क का काम मजबूत बिल्ड क्वालिटी, हाइटेक सेफ़्टी तकनीक और कठिन स्कोरिंग बेंचमार्क के माध्यम से वाहनों की सुरक्षा को बढ़ाना है.

क्यों खास है ये अपग्रेड

Bharat NCAP 2.0 एक ज्यादा वाइड सेफ़्टी रिव्यू सिस्टम पेश कर रहा है. मौजूदा समय में जो रेटिंग केवल अडल्ट और चाइल्ड पैसेंजर सेफ़्टी और बुनियादी असिस्ट पर बेस है, उसके ओपॉजिट, नए सिस्टम पर फोकस करना होगा. इनमें सबसे पहले है क्रैश प्रोटेक्शन फिर वनरेबाल रोड यूजर प्रोटेक्शन, सेफ ड्राइविंग, एक्सीडेंट से बचाव और क्रैश के बाद की सुरक्षा जैसे पॉइंट्स शामिल हैं.

वनरेबल रोड यूजर प्रोटेक्शन

इस नए ड्राफ्ट में एक जरूरी पॉइंट है Vulnerable Road User Protection जिसमें गाड़ियों का रिव्यू किया जाएगा. सड़क दुर्घटनाओं में पैदल चलने वालों की बढ़ती संख्या में होने वाली मौतों को देखते हुए, यह नया एक्स्ट्रा रोड सेफ़्टी स्टेप है. 2023 में शुरू किया गया मौजूदा Bharat NCAP फ्रेमवर्क 30 सितंबर, 2027 तक वैध है, लेकिन यह नया ड्राफ्ट उसके दायरे को काफी बढ़ाता है, जिसमें नए अनिवार्य टेस्टिंग और मोडिफ़ाइड सकोरींग मेथड शामिल हैं.

नए अनिवार्य फीचर्स और स्कोरिंग बेंचमार्क

Bharat NCAP 2.0 का प्रस्ताव पांच स्तंभों में 100-पॉइंट रेटिंग सिस्टम लागू करता है. स्टार रेटिंग के लिए पेरफेक्ट होने के लिए, गाड़ियों में अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और कर्टेन एयरबैग्स (curtain airbags) अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए, जबकि ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB) वैकल्पिक बनी रहेगी. इसके अलावा, साइड-फेसिंग सीट्स (side-facing seats) वाले वाहनों को इस मूल्यांकन से बाहर रखा जाएगा. रेटिंग प्राप्त करने के लिए आवश्यक मिनिमम स्कोर भी बढ़ाया जा रहा है.

स्टार रेटिंग के लिए बढ़ती जरूरतें

Bharat NCAP 2.0 में, 5-स्टार रेटिंग हासिल करने के लिए जरूरी स्कोर समय के साथ बढ़ेगा, जिससे कार मेकर्स को लगातार सेफ़्टी स्टैण्डर्डस में सुधार करने के लिए मोतिवेट किया जाएगा. 2027 से 2029 की अवधि में, 5-स्टार रेटिंग के लिए 70 पॉइंट की आवश्यकता होगी. इसके बाद, 2029 से 2031 के बीच, यह आवश्यकता बढ़कर 80 पॉइंट हो जाएगी. ये सख्त मानदंड भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को वैश्विक सुरक्षा मानकों के अनुरूप लाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है.