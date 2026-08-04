एक्सीडेंट होने से पहले ही अलर्ट कर देगी आपकी गाड़ी, जानिए 2028 से लागू होने वाला V2V नियम

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी कार के सामने कोई खतरा आए और आपकी गाड़ी को बिना देखे ही पहले से पता चल जाए. जी हां, यह कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि भारत की सड़कों पर सच होने वाला है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक ऐसी नई तकनीक पर काम कर रहा है जिससे गाड़ियां आपस में रियल-टाइम जानकारी साझा करेंगी. इसे V2V या Vehicle-to-Vehicle कम्यूनिकेशन कहा जा रहा है.
सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए एक चरणबद्ध ड्राफ्ट पेश किया है. ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार 1 अक्टूबर 2027 से निर्मित L, M और N श्रेणी के वाहनों में यदि V2V कम्यूनिकेशन फिट किया जाता है तो उन्हें AIS-230 स्टैंडर्ड का पालन करना होगा. इसके बाद 1 अक्टूबर 2028 से इन श्रेणियों के सभी नए वाहनों में V2V कम्यूनिकेशन सिस्टम अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है.
गाड़ियां आपस में कोई सामान्य बात नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करेंगी. यह सिस्टम वाहनों के बीच स्पीड, पोजीशन, दिशा और एक्सीलरेशन जैसे रियल-टाइम डेटा का आदान-प्रदान करेगा. यदि आपके आगे चल रहे वाहन ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाया है या कोई गलत दिशा से आ रहा है, तो आपकी गाड़ी को तुरंत चेतावनी मिल जाएगी.
अब तक की गाड़ियों में मौजूद सेफ्टी फीचर्स सिर्फ आपके वाहन के सेंसर्स पर निर्भर करते हैं. लेकिन V2V तकनीक आपके देखने की सीमा से भी आगे की जानकारी दे सकती है. यह सिस्टम एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के साथ मिलकर काम करेगा जिससे हादसों को पहले ही रोका जा सकेगा.
इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए सरकार ने 5.875 GHz से 5.925 GHz की फ्रीक्वेंसी बैंड को तय किया है. दूरसंचार विभाग ने इसे लाइसेंस फ्री भी कर दिया है. यह सिस्टम C-V2X (सेलुलर व्हीकल-टू-एवरीथिंग) तकनीक का उपयोग करके काम करेगा जिसे ऑन-बोर्ड यूनिट के जरिए कारों में लगाया जाएगा.
AIS-230 भारत में चलने वाले वाहनों के लिए तैयार किया गया एक सेफ्टी और टेक्निकल स्टैंडर्ड है. इसमें रेडियो परफॉर्मेंस, साइबर सुरक्षा, जीपीएस ट्रैकिंग और वाहन की सहनशीलता जैसी तमाम तकनीकी गाइडलाइंस शामिल हैं ताकि V2V सिस्टम हर मौसम में बिना किसी रुकावट के सही काम कर सके.
अभी सरकार ने इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करके जनता और एक्सपर्ट्स से 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे हैं. इन सुझावों की समीक्षा के बाद ही अंतिम नियम जारी किया जाएगा. यदि सबकुछ तय योजना के अनुसार रहा तो 1 अक्टूबर 2028 से भारत की सड़कों पर चलने वाली नई गाड़ियां आपस में सिग्नल ट्रांसफर करने लगेंगी.