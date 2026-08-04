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एक्सीडेंट होने से पहले ही अलर्ट कर देगी आपकी गाड़ी, जानिए 2028 से लागू होने वाला V2V नियम

भारत में 2028 से 'बातें करने वाली गाड़ियां' आने वाली हैं. V2V (Vehicle-to-Vehicle) कम्यूनिकेशन तकनीक से सड़कों पर एक्सीडेंट कम होंगे. जानिए कैसे काम करेगा AIS-230 स्टैंडर्ड और क्या हैं सरकार के नए नियम.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Aug 04, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:57 AM IST
एक्सीडेंट होने से पहले ही अलर्ट कर देगी आपकी गाड़ी, जानिए 2028 से लागू होने वाला V2V नियम
Image Credit: भारत में 2028 से &#039;बातें करने वाली गाड़ियां&#039; आने वाली हैं.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

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