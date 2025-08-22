सरकार ने बढ़ाई गाड़ियों की रिन्यूअल फीस, जानें अब चुकानी पड़ेगी कितनी रकम

Old Vehicle Renew Fees Increased: केंद्र सरकार ने 15 साल पुरानी गाड़ियों की रिन्यूअल फीस में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद अब वाहन मालिकों को लंबे समय तक गाड़ी चलाने के लिए ज्यादा रकम चुकानी पड़ेगी.
Old Vehicle Renew Fees Increased: अब अगर आप अपनी गाड़ी को 15 साल से ज्यादा चलाना चाहते हैं तो सरकार ने इसके लिए रिन्यूअल फीस में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद अगर आपका वाहन फिट है तो आप इसे 20 साल तक चला सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको पहले से ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी. पहले ये नियम सिर्फ 15 साल के लिए ही लागू था लेकिन अब फिट वाहन 20 साल तक चलाए जा सकते हैं वो भी बढ़ी हुई रिन्यूअल फीस के साथ.
जानें कितनी है बढ़ी हुई रिन्यूअल फीस
- अमान्य गाड़ी: ₹100
- मोटरसाइकिल: ₹2,000
- तिपहिया/क्वाड्रिसाइकिल: ₹5,000
- हल्का मोटर वाहन: ₹10,000
- आयातित मोटर वाहन (2 या 3 पहिए): ₹20,000
- आयातित मोटर वाहन (4 या अधिक पहिए): ₹80,000
- अन्य वाहन: ₹12,000
- इन शुल्कों में वस्तु एवं सेवा कर (GST) शामिल नहीं है।
- 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों का पंजीकरण पहले पंजीकरण की तिथि से 20 वर्ष तक किया जा सकता है.
दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर देश भर में वाहनों के पुनः पंजीकरण शुल्क में वृद्धि लागू होगी.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित ये नए नियम जारी किए हैं.