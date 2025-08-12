28 का माइलेज देने वाली Grand Vitara एसयूवी का ये है सबसे सस्ता मॉडल, तगड़े फीचर्स से है लैस
Maruti Grand Vitara: अगर आप भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली एसयूवी Grand Vitara खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपको इसके बेस मॉडल के बारे में बताने जा रहे हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 09:44 AM IST
Maruti Grand Vitara: अगर आप भारत में बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से परेशान हो गए हैं और ऐसी एसयूवी खरीदना चाहते हैं जो आपके पैसे बचाए तो, आज हम आपके लिए Maruti Grand Vitara एसयूवी की खासियतें लेकर ये हैं. दरअसल ये एकमात्र ऐसी एसयूवी है जो 28 kmpl का माइलेज देती है. इस एसयूवी के माइलेज के आगे बाकी सारी एसयूवी फेल हैं. आज हम आपके लिए इस एसयूवी के बेस मॉडल की जानकारी लेकर आए हैं. 

कौन सा है बेस मॉडल 

इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमत 11.19 लाख रुपये से शुरू हो जाती है. यह कुल छह ट्रिम्स: सिग्मा, डेल्टा, ज़ेटा, ज़ेटा+, अल्फा और अल्फा+ में उपलब्ध है. इसके प्लस ट्रिम्स स्ट्रांग-हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्प के साथ उपलब्ध हैं. डेल्टा और जेटा ट्रिम्स के मैनुअल वेरिएंट अब फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी विकल्प के साथ उपलब्ध हैं. सबसे सस्ता मॉडल सिग्मा पेट्रोल मैनुअल है. 

इंजन  

ग्रैंड विटारा में ग्राहकों को 1.5L 4-सिलेंडर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिल जाता है. आपको बता दें कि अपने हाइब्रिड पावरट्रेन की वजह से ही ये धाकड़ एसयूवी जोरदार माइलेज दे पाती है जो तकरीबन 28 kmpl का है. 

फीचर्स

यह 9 इंच के टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, एक वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और एक हेड-अप डिस्प्ले के साथ आते हैं. इसमें 6 एयरबैग, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), EBD के साथ ABS और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) मिलता है. इसके अलावा, इसमें 360-डिग्री कैमरा, हिल-डिसेंट कंट्रोल और ISOFIX चाइल्ड-सीट एंकर भी मिलते हैं.

ज्यादा माइलेज देती हैं हाइब्रिड कार

हाइब्रिड कार में पेट्रोल या डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन होती हैं और ये दोनों ही सिस्टम व्हीकल को चलाने के लिए एक साथ काम करते हैं और बीच-बीच में कारें सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर पर भी चल पाती हैं. इससे फ्यूल कम खर्च होता है और फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होती है.

