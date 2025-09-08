GST 2.0 के बीच Nissan ने घटाए Magnite के दाम, दिवाली से पहले ग्राहकों की हो गई मौज

Nissan Magnite Price Update: निसान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एनएमआईपीएल) ने भारत सरकार द्वारा घोषित जीएसटी के नए रेट्स आने के बाद अपनी पॉपुलर मिड साइज एसयूवी Nissan Magnite की कीमतों में बड़ी कटौती की है. दरों में बदलाव के बाद नई निसान मैग्नाइट विसिया एमटी अब 6 लाख रुपये से कम में उपलब्ध है. इससे भारत की सबसे सुरक्षित एवं किफायती बी-एसयूवी के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है.

कुरो एडिशन के लिए कितनी होगी कीमत

नई निसान मैग्नाइट एन-कनेक्ट सीवीटी और नई निसान मैग्नाइट कुरो स्पेशल एडिशन सीवीटी वैरिएंट्स की कीमत भी अब 10 लाख रुपये से कम होने का अनुमान है. इन वैरिएंट्स के अलावा टॉप एंड वैरिएंट्स – नई निसान मैग्नाइट सीवीटी टेक्ना और सीवीटी टेक्ना+ की कीमत में भी अब क्रमश: 97,300 रुपये और 1,00,400 रुपये की कमी आएगी.

जीएसटी दरों में कटौती के साथ नई निसान मैग्नाइट के लिए सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट भी 3,000 रुपये की अतिरिक्त बचत के साथ अब 71,999 रुपये की ज्यादा आकर्षक कीमत में मिल सकेगी. सरकार द्वारा प्रमाणित वेंडर मोटोजेन द्वारा विकसित एवं क्वालिटी एश्योर्ड होमोलोगेटेड किट को सुरक्षा के सभी मानकों का अनुपालन करते हुए ऑथराइज्ड फिटमेंट सेंटर में इंस्टॉल किया जाता है. इसके साथ कंपोनेंट्स पर 3 लाख किलोमीटर/ 1 साल की वारंटी मिलती है. यह किट 1.0 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वैरिएंट के अनुकूल है। मैग्नाइट सीएनजी में भी 336 लीटर का बूट स्पेस मिलता है.

रिवाइज्ड प्राइज लिस्ट

पहले 28% जीएसटी प्लस 1% सेस के साथ प्री-जीएसटी रिवीजन कीमतें थीं, लेकिन अब 18% जीएसटी के साथ पोस्ट-रिवीजन प्रोजेक्टेड एमएसआरपी सस्ती हो गई हैं. MT VISIA की कीमत 614,000 रुपये से घटकर 561,600 रुपये हो गई है, MT VISIA+ 664,000 से 607,400 रुपये, MT ACENTA 729,000 से 666,800 रुपये, MT N-CONNECTA 797,000 से 729,000 रुपये, MT KURO Edition 830,500 से 759,600 रुपये, MT TEKNA 892,000 से 815,900 रुपये और MT TEKNA+ 927,000 से 848,000 रुपये हो गई है.

इसी तरह, EZ-Shift VISIA 674,500 से 616,900 रुपये, EZ-Shift ACENTA 784,000 से 717,100 रुपये, EZ-Shift N-CONNECTA 852,000 से 779,300 रुपये, EZ-Shift KURO Edition 885,500 से 809,900 रुपये, EZ-Shift TEKNA 947,000 से 866,200 रुपये और EZ-Shift TEKNA+ 982,000 से 898,200 रुपये हो गई है. टर्बो वेरिएंट्स में Turbo MT N-CONNECTA 938,000 से 857,900 रुपये, Turbo MT KURO Edition 971,500 से 888,600 रुपये, Turbo MT TEKNA 1,018,000 से 931,100 रुपये, Turbo MT TEKNA+ 1,054,000 से 964,000 रुपये, Turbo X-TRONIC CVT ACENTA 999,400 से 914,100 रुपये, Turbo X-TRONIC CVT N-CONNECTA 1,053,000 से 963,100 रुपये, Turbo CVT KURO Special Edition 1,086,500 से 993,800 रुपये, Turbo X-TRONIC CVT TEKNA 1,140,000 से 1,042,700 रुपये और Turbo X-TRONIC CVT TEKNA+ 1,176,000 से 1,075,600 रुपये हो गई है. ये नई कीमतें ग्राहकों के लिए कार खरीदना और भी आसान बना देंगी.