GST CUT: आज से कारों पर लाखों का डिस्काउंट, शोरूम खुलने के इंतजार में ग्राहक

GST CUT: भारत में आज से नए GST रेट्स लागू हो जाएंगे और कार और बाइक्स की खरीद पर तगड़ा डिस्काउंट दिया जाएगा. जीएसटी के नए रेट्स लागू होने के बाद अब 350 सीसी और उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल और स्‍कूटर पर जीएसटी की दर 18 फीसदी हो जाएगा, अब तक इनपर 28 फीसदी जीएसटी लिया जाता रहा है वहीं 1200 सीसी और उससे कम क्षमता वाली पेट्रोल इंजन वाली कारों पर भी जीएसटी को 28 की जगह 18 फीसदी कर दिया जाएगा. इसके साथ 1500 सीसी से कम क्षमता की डीजल इंजन वाली कारों पर भी जीएसटी कम हो जाएगा.

Hyundai

हुंडई ने अपनी कई पॉपुलर कार मॉडल्स पर कीमत में कटौती की घोषणा की है, जिसमें ग्रैंड i10 निओस पर 73,808 रुपये, ऑरा पर 78,465 रुपये, एक्स्टर पर 89,209 रुपये, i20 पर 98,053 रुपये, i20 N लाइन पर 1,08,116 रुपये, वेन्यू पर 1,23,659 रुपये, वेन्यू N लाइन पर 1,19,390 रुपये, वरना पर 60,640 रुपये, क्रेटा पर 72,145 रुपये, क्रेटा N लाइन पर 71,762 रुपये, अल्काज़ार पर 75,376 रुपये और ट्यूसॉन पर 2,40,303 रुपये की कमी की गई है, जिससे ग्राहकों को खरीदने का अच्छा मौका मिला है.

Audi

ऑडी इंडिया ने जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद अपनी सभी लग्जरी कारों और एसयूवी मॉडल्स की कीमतों में बदलाव की घोषणा की है. मॉडल के हिसाब से 2.6 लाख रुपये से ज्यादा 7.8 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है, जिससे ये लग्जरी वाहन ग्राहकों के लिए ज्यादा सस्ते हो गए हैं और त्योहारी सीजन से पहले मांग में तेजी आने की उम्मीद है.

Toyota

टोयोटा ने अपनी पॉपुलर कार मॉडल्स पर कीमत में अच्छी खासी कटौती की घोषणा की है, जिसमें ग्लैंजा पर 85,300 रुपये तक, टैसर पर 1.11 लाख रुपये तक, रुमियन पर 48,700 रुपये तक, हाइराइडर पर 65,400 रुपये तक, क्रिस्टा पर 1.80 लाख रुपये तक, हाइक्रॉस पर 1.15 लाख रुपये तक, फॉर्च्यूनर पर 3.49 लाख रुपये तक, लेजेंडर पर 3.34 लाख रुपये तक, हाइलक्स पर 2.52 लाख रुपये तक, कैमरी पर 1.01 लाख रुपये तक और वेलफायर पर 2.78 लाख रुपये तक की कमी की गई है, जिससे ग्राहक भारी बचत कर पाएंगे.

Mahindra

महिंद्रा ने भी गाड़ियों के दाम घटाएं हैं जिनमें बोलरो/नियो रेंज की कीमत 1.27 लाख रुपये सस्ती हो गई है, जबकि XUV3XO के पेट्रोल और डीजल वेरिएंट क्रमशः 1.4 लाख रुपये और 1.56 लाख रुपये कम हो गए हैं. थार 2WD (डीजल) और थार 4WD (डीजल) की कीमतें क्रमशः 1.35 लाख रुपये और 1.01 लाख रुपये घटाई गई हैं. स्कॉर्पियो क्लासिक पर 1.01 लाख रुपये की कटौती हुई है, स्कॉर्पियो-N पर 1.45 लाख रुपये, थार रोक्स पर 1.33 लाख रुपये और XUV700 पर 1.43 लाख रुपये की कमी की गई है.

Tata

टाटा ने अपने लोकप्रिय कार मॉडल्स पर कीमत में अच्छी कटौती की घोषणा की है, जिसमें टियागो पर 75,000 रुपये तक, टिगोर पर 80,000 रुपये तक, अल्ट्रोज पर 1,10,000 रुपये तक, पंच पर 85,000 रुपये तक, नेक्सॉन पर 1,55,000 रुपये तक, कर्व पर 65,000 रुपये तक, हैरियर पर 1,40,000 रुपये तक और सफारी पर 1,45,000 रुपये तक की कमी की गई है.

Honda

जीएसटी अपडेट के बाद, सेकेंड जेनरेशन होंडा अमेज़ 72,800 रुपये तक सस्ती हो गई है, जबकि थर्ड जेन अमेज़ की कीमत में 95,500 रुपये तक की कटौती की गई है. होंडा एलिवेट की कीमतों में 58,400 रुपये तक की कमी की गई है, और होंडा सिटी अब 57,500 रुपये तक सस्ती हो गई है. जीएसटी कटौती के बाद वेरिएंट के अनुसार एक्सपेक्टेड प्राइज की डिटेल्स आपको होंडा डीलरशिप पर उपलब्ध होगी. मौजूदा फेस्टिव ऑफर की जानकारी अधिकृत होंडा डीलरशिप पर उपलब्ध है.

Maruti

मारुति सुजुकी ने अपनी कुछ लोकप्रिय कारों की एक्स-शोरूम कीमतों में कमी की घोषणा की है. एस-प्रेसो की कीमत में 129,600 रुपये तक की कमी की गई है, और अब इसकी शुरुआती कीमत 349,900 रुपये है. अल्टो के10 की कीमत में 107,600 रुपये तक की कटौती हुई है, जिसके बाद इसकी शुरुआती कीमत 369,900 रुपये हो गई है. सेलेरियो की कीमत में 94,100 रुपये तक की कमी की गई है, और अब यह 469,900 रुपये से शुरू होती है. वैगन-आर की कीमत में 79,600 रुपये तक की कटौती हुई है, जिसकी शुरुआती कीमत अब 498,900 रुपये है. वहीं, इग्निस की कीमत में 71,300 रुपये तक की कमी की गई है, और अब इसकी शुरुआती कीमत 535,100 रुपये है.

स्विफ्ट की कीमत में 84,600 रुपये तक की कटौती हुई है, और अब इसकी शुरुआती कीमत 578,900 रुपये है. बलेनो की कीमत में 86,100 रुपये तक की कमी की गई है, जिसकी शुरुआती कीमत अब 598,900 रुपये है. टूर एस की कीमत में 67,200 रुपये तक की कटौती हुई है, और अब यह 623,800 रुपये से शुरू होती है. डिजायर की कीमत में 87,700 रुपये तक की कमी की गई है, जिसकी शुरुआती कीमत 625,600 रुपये है. फ्रॉन्क्स की कीमत में 112,600 रुपये तक की कटौती हुई है, और अब इसकी शुरुआती कीमत 684,900 रुपये है.

ब्रेजा की कीमत में 112,700 रुपये तक की कमी की गई है, और इसकी शुरुआती कीमत 825,900 रुपये है. ग्रैंड विटारा की कीमत में 107,000 रुपये तक की कटौती हुई है, जिसकी शुरुआती कीमत अब 1,076,500 रुपये है. जिम्नी की कीमत में 51,900 रुपये तक की कमी की गई है, और इसकी शुरुआती कीमत 1,231,500 रुपये है. अर्टिगा की कीमत में 46,400 रुपये तक की कटौती हुई है, और अब यह 880,000 रुपये से शुरू होती है. एक्सएल6 की कीमत में 52,000 रुपये तक की कमी की गई है, जिसकी शुरुआती कीमत 1,152,300 रुपये है. इनविक्टो की कीमत में 61,700 रुपये तक की कटौती हुई है, और इसकी शुरुआती कीमत 2,497,400 रुपये है. ईको की कीमत में 68,000 रुपये तक की कमी की गई है, और अब इसकी शुरुआती कीमत 518,100 रुपये है. सुपर कैरी की कीमत में 52,100 रुपये तक की कटौती हुई है, और इसकी शुरुआती कीमत 506,100 रुपये है.