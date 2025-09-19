खुशखबरी: दिवाली से पहले Maruti ने घटाए कार के दाम, 1.29 रुपये की बचत कर पाएंगे ग्राहक
खुशखबरी: दिवाली से पहले Maruti ने घटाए कार के दाम, 1.29 रुपये की बचत कर पाएंगे ग्राहक

Maruti Car Price Drop: जीएसटी दरों में कटौती होने के बाद अब भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने टैक्स कटौती का पूरा लाभ अपने ग्राहकों को देने का फैसला किया है. यात्री वाहनों की एक्स-शोरूम कीमतों में ₹1.29 लाख तक की कटौती की जाएगी. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 07:05 AM IST
Maruti Car Price Drop: जीएसटी दरों में कटौती के बाद अब भारत की सबसे बड़ी चार पहिया वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने घोषणा की है कि उसने जीएसटी रेट्स दरों में कटौती का पूरा लाभ अपने ग्राहकों को देने का फैसला किया है. यह जानकारी गुरुवार, 18 सितंबर 2025 को एक्सचेंज को दी गई जानकारी में दी गई है. कंपनी ने बीएसई को दी गई अपनी फाइलिंग में बताया, "आपको सूचित किया जाता है कि 22 सितंबर 2025 से कंपनी उस तारीख से लागू होने वाले संशोधित जीएसटी नियमों के अनुरूप, ऑटोमोबाइल पर जीएसटी दरों में हाल ही में की गई कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देगी."

जानें कितने कम हुए कारों के दाम 

मारुति सुजुकी ने अपनी कुछ लोकप्रिय कारों की एक्स-शोरूम कीमतों में कमी की घोषणा की है. एस-प्रेसो की कीमत में 129,600 रुपये तक की कमी की गई है, और अब इसकी शुरुआती कीमत 349,900 रुपये है. अल्टो के10 की कीमत में 107,600 रुपये तक की कटौती हुई है, जिसके बाद इसकी शुरुआती कीमत 369,900 रुपये हो गई है. सेलेरियो की कीमत में 94,100 रुपये तक की कमी की गई है, और अब यह 469,900 रुपये से शुरू होती है. वैगन-आर की कीमत में 79,600 रुपये तक की कटौती हुई है, जिसकी शुरुआती कीमत अब 498,900 रुपये है. वहीं, इग्निस की कीमत में 71,300 रुपये तक की कमी की गई है, और अब इसकी शुरुआती कीमत 535,100 रुपये है.

स्विफ्ट की कीमत में 84,600 रुपये तक की कटौती हुई है, और अब इसकी शुरुआती कीमत 578,900 रुपये है. बलेनो की कीमत में 86,100 रुपये तक की कमी की गई है, जिसकी शुरुआती कीमत अब 598,900 रुपये है. टूर एस की कीमत में 67,200 रुपये तक की कटौती हुई है, और अब यह 623,800 रुपये से शुरू होती है. डिजायर की कीमत में 87,700 रुपये तक की कमी की गई है, जिसकी शुरुआती कीमत 625,600 रुपये है. फ्रॉन्क्स की कीमत में 112,600 रुपये तक की कटौती हुई है, और अब इसकी शुरुआती कीमत 684,900 रुपये है.

ब्रेजा की कीमत में 112,700 रुपये तक की कमी की गई है, और इसकी शुरुआती कीमत 825,900 रुपये है. ग्रैंड विटारा की कीमत में 107,000 रुपये तक की कटौती हुई है, जिसकी शुरुआती कीमत अब 1,076,500 रुपये है. जिम्नी की कीमत में 51,900 रुपये तक की कमी की गई है, और इसकी शुरुआती कीमत 1,231,500 रुपये है. अर्टिगा की कीमत में 46,400 रुपये तक की कटौती हुई है, और अब यह 880,000 रुपये से शुरू होती है. एक्सएल6 की कीमत में 52,000 रुपये तक की कमी की गई है, जिसकी शुरुआती कीमत 1,152,300 रुपये है. इनविक्टो की कीमत में 61,700 रुपये तक की कटौती हुई है, और इसकी शुरुआती कीमत 2,497,400 रुपये है. ईको की कीमत में 68,000 रुपये तक की कमी की गई है, और अब इसकी शुरुआती कीमत 518,100 रुपये है. सुपर कैरी की कीमत में 52,100 रुपये तक की कटौती हुई है, और इसकी शुरुआती कीमत 506,100 रुपये है.

 

 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट

discounts in Maruti cars

