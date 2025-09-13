SUV prices drop: सस्ती हुई क्रेटा, हैरियर और फॉर्च्यूनर, ₹3.49 लाख तक की गिरावट
SUV prices drop: सस्ती हुई क्रेटा, हैरियर और फॉर्च्यूनर, ₹3.49 लाख तक की गिरावट

सरकार के इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों को टैक्स में हुई बचत का लाभ पहुंचाना है, ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 06:14 PM IST
SUV prices drop: सस्ती हुई क्रेटा, हैरियर और फॉर्च्यूनर, ₹3.49 लाख तक की गिरावट

SUV prices drop: सरकार ने हाल ही में GST में बड़े सुधारों की घोषणा की है. GST रिफार्म के बाद के बाद टाटा, हुंडई और टोयोटा जैसी प्रमुख वाहन मैन्युफैक्चरर ने अपने वाहनों की कीमतों में भारी कटौती की घोषणा की है.

नए GST स्लैब के तहत 1200 cc पेट्रोल और 1500 cc डीजल तक की कारों और 4 मीटर से छोटी कारों पर अब 18% लगेगा. पहले इन पर 28% GST लगाया जाता था. 1500 cc से ज्याद कैपिसिटी वाली गाड़ियों और 4 मीटर से लंबी गाड़ियों पर अब 40% GST लगेगा.

सरकार के इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों को टैक्स में हुई बचत का लाभ पहुंचाना है, ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी. 

महिंद्रा एंड महिंद्रा,टाटा मोटर्स, टोयोटा हुंडई और हौंडा सहित कई कंपनियों ने बड़ी कटौती की है.

यह भी पढ़ें : GST लागू होने से पहले HUL ने की कीमतों में कटौती, जानें लाइफबॉय, लक्स, क्लिनिक प्लस और डव पर कितनी होगी बचत?

 

आइये जानते हैं किन कंपनियों ने कितना रेट घटाया है.

टाटा मोटर्स

  • नेक्सॉन: 1.55 लाख रुपये तक की छूट
  • सफारी: 1.45 लाख रुपये की छूट
  • हैरियर: 1.40 लाख रुपये की छूट
  • पंच: 85,000 रुपये की छूट
  • कर्व: 65,000 रुपये की छूट

महिंद्रा एंड महिंद्रा

 

  • बोलेरो/नियो: 1.27 लाख रुपये तक की छूट
  • XUV3XO पेट्रोल: 1.40 लाख रुपये की छूट; डीजल: 1.56 लाख रुपये की छूट
  • थार 2WD: 1.35 लाख रुपये की छूट
  • थार 4WD: 1.01 लाख रुपये की छूट
  • स्कॉर्पियो क्लासिक: 1.01 लाख रुपये की छूट
  • स्कॉर्पियो-एन: 1.45 लाख रुपये की छूट
  • थार रॉक्स: 1.33 लाख रुपये की छूट
  • XUV 700: 1.43 लाख रुपये की छूट

टोयोटा

 

  • फॉर्च्यूनर: 3.49 लाख रुपये तक की छूट
  • लेजेंडर: 3.34 लाख रुपये तक की छूट
  • हाईराइडर: 1.1 लाख रुपये तक की छूट

हुंडई

 

  • वेन्यू: 1.23 लाख रुपये तक की छूट
  • वेन्यू एन-लाइन: 1.19 लाख रुपये की छूट
  • क्रेटा: 72,000 रुपये की छूट
  • क्रेटा एन लाइन: 71,000 रुपये की छूट
  • अल्काराज: 75,000 रुपये की छूट
  • टक्सन: 2.40 रुपये की छूट

होंडा

एलिवेट: 58,000 रुपये तक की छूट

JSW एमजी मोटर

  • एस्टर: 54,000 रुपये तक की छूट
  • हेक्टर: 1.49 लाख रुपये की छूट
  • ग्लोस्टर: 3.04 लाख रुपये की छूट

किया

 

  • सिरोस: 1.86 लाख रुपये तक की छूट
  • सोनेट: 1.64 लाख रुपये की छूट
  • सेल्टोस: 75,000 रुपये की छूट
  • कैरेन्स: 48,000 रुपये
  • कैरेन्स क्लैविस: 78,000 रुपये की छूट

स्कोडा

  • कोडियाक: 3.3 लाख रुपये तक की छूट
  • कुशाक: 66,000 रुपये की छूट

 

