SUV prices drop: सस्ती हुई क्रेटा, हैरियर और फॉर्च्यूनर, ₹3.49 लाख तक की गिरावट

सरकार के इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों को टैक्स में हुई बचत का लाभ पहुंचाना है, ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी.
SUV prices drop: सरकार ने हाल ही में GST में बड़े सुधारों की घोषणा की है. GST रिफार्म के बाद के बाद टाटा, हुंडई और टोयोटा जैसी प्रमुख वाहन मैन्युफैक्चरर ने अपने वाहनों की कीमतों में भारी कटौती की घोषणा की है.
नए GST स्लैब के तहत 1200 cc पेट्रोल और 1500 cc डीजल तक की कारों और 4 मीटर से छोटी कारों पर अब 18% लगेगा. पहले इन पर 28% GST लगाया जाता था. 1500 cc से ज्याद कैपिसिटी वाली गाड़ियों और 4 मीटर से लंबी गाड़ियों पर अब 40% GST लगेगा.
महिंद्रा एंड महिंद्रा,टाटा मोटर्स, टोयोटा हुंडई और हौंडा सहित कई कंपनियों ने बड़ी कटौती की है.
आइये जानते हैं किन कंपनियों ने कितना रेट घटाया है.
महिंद्रा एंड महिंद्रा
एलिवेट: 58,000 रुपये तक की छूट