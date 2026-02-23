गलत पार्किंग से 'टो' हो जाए आपकी कार तो भी मिलती रहेगी लोकेशन, ओनर को नहीं होना पड़ेगा परेशान

Gurugram Traffic Police: अक्सर गाड़ी टो होने के बाद मालिकों को यह पता नहीं चलता कि उनकी कार कहां ले जाई गई है. इस समस्या को सुलझाने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) ने Vehicle Tow एप लॉन्च किया है.
Gurugram Traffic Police: साइबर सिटी गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाई है. (मंगलवार से गुरुवार के बीच पुलिस ने अवैध पार्किंग के कारण 150 से ज्यादा वाहनों को जब्त (टो) किया है. अधिकारियों के अनुसार, सड़कों के किनारे गलत तरीके से खड़े वाहन जाम का सबसे बड़ा कारण बन रहे थे, जिन्हें हटाकर अब 10 फिक्स पार्किंग प्लेसेज पर भेजा गया है.
'व्हीकल टो' एप
अक्सर गाड़ी टो होने के बाद मालिकों को यह पता नहीं चलता कि उनकी कार कहां ले जाई गई है. इस समस्या को सुलझाने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) ने Vehicle Tow एप लॉन्च किया है. इस एप के जरिए वाहन मालिक घर बैठे अपने टो किए गए वाहन की लाइव लोकेशन देख सकते हैं और यह जान सकते हैं कि उनकी गाड़ी किस पार्किंग में रखी गई है. इससे वाहन छुड़ाने की प्रक्रिया काफी आसान हो गई है.
फोटो और लोकेशन का रिकॉर्ड
विवादों से बचने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पुलिस अब हर वाहन को टो करने से पहले उसकी मौके पर फोटो खींचती है और लोकेशन रिकॉर्ड करती है. यह डेटा डिजिटल पोर्टल पर उपलब्ध रहता है, जो इस बात का सबूत होता है कि वाहन गलत तरीके से पार्क किया गया था. वाहन छुड़ाने के लिए क्यूआर (QR) कोड आधारित पोर्टल की भी व्यवस्था की गई है.
कितना होगा जुर्माना
अवैध पार्किंग पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने सख्त जुर्माना तय किया है. पहली बार नियम तोड़ने पर वाहन मालिक को 1,500 रुपये का जुर्माना देना होगा. अगर वाहन दोबारा उल्लंघन करते पकड़ा जाता है, तो यह राशि बढ़कर 2,500 रुपये हो जाएगी, जिसमें 1,000 रुपये क्रेन (टोइंग) चार्ज भी शामिल होगा. ऐसा करने के पीछे मकसद ये है कि लोग गलत पार्किंग से बचें.