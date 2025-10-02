Advertisement
trendingNow12944768
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Car Tips: माइलेज घटा देती हैं ड्राइवर की ये 5 आदतें, पेट्रोल बचाना है तो आज ही से बदल डालें

Car Tips and Tricks: कार में हर महीने हजारों का पेट्रोल खर्च हो जाता है तो यकीनन आप ड्राइविंग के समय कुछ गलतियां करते होंगे और इन गलतियों से बचकर माइलेज बढ़ाया जा सकता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 02, 2025, 12:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Car Tips: माइलेज घटा देती हैं ड्राइवर की ये 5 आदतें, पेट्रोल बचाना है तो आज ही से बदल डालें

Car Tips and Tricks: जिस भी कार ओनर को ये दिक्कत है कि उनकी गाड़ी माइलेज नहीं देती है, तो हो सकता है ड्राइविंग के दौरान आप कोई भूल कर रहे हों. ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा जाता है कि ड्राइवर की कुछ गलतियों से ही माइलेज में गिरावट आने लगती है. अगर आप अपनी ड्राइविंग हैबिट्स को बदल दें तो माइलेज को बढ़ाया जा सकता है. ऐसे में आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से माइलेज कम हो जाता है. 

अगर आप भी अपनी कार का माइलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो ड्राइवर की इन 5 बुरी आदतों को आज ही बदल डालिए:

1. क्लच का बिना वजह यूज 
बहुत से ड्राइवर्स की आदत होती है कि वे बार-बार क्लच पर पैर रखकर गाड़ी चलाते हैं, या गियर बदलने के बाद भी पैर को क्लच पैडल पर ही टिकाए रखते हैं, जिसकी वजह से क्लच प्लेट्स जल्दी घिसती हैं. इसकी वजह से इंजन की पावर व्हील्स तक पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हो पाती और इंजन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे फ्यूल की खपत बढ़ जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. अचानक तेज़ी से ब्रेक लगाना और एक्सीलरेट करना
ट्रैफिक लाइट पर या खुली सड़क पर अचानक तेज़ी से एक्सीलरेटर दबाना और फिर तुरंत ब्रेक लगाना माइलेज का सबसे बड़ा दुश्मन है. तेज़ एक्सीलरेशन में इंजन को एक झटके में ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है. यह आदत माइलेज को सीधे तौर पर 15% से 30% तक कम कर सकती है.

3. गलत गियर में ड्राइविंग करना
कई ड्राइवर्स आलस के कारण गाड़ी को गलत गियर में चलाते रहते हैं, जैसे धीमी गति में चौथे या पाँचवें गियर में चलाना. कम स्पीड पर हाई गियर में ड्राइविंग से इंजन पर ज़ोर पड़ता है. इंजन अपनी ताकत से काम नहीं कर पाता, जिसे इंजन नॉकिंग भी कहते हैं, इससे पेट्रोल की खपत बढ़ जाती है. ऐसे में हमेशा स्पीड के अनुसार सही गियर का इस्तेमाल करें.

4. ज्यादा देर तक इंजन को चालू रखना 
ट्रैफिक जाम या रेड लाइट पर गाड़ी को न्यूट्रल करके इंजन ऑन रखना एक बड़ी गलती है. एक जगह खड़ी गाड़ी भी लगातार फ्यूल इस्तेमाल कर रही होती है. 10 सेकंड से ज़्यादा देर तक इंजन को बेकार चालू रखने से बेहतर है कि आप उसे बंद कर दें. यह आदत ख़ासकर शहर के ट्रैफिक में माइलेज पर भारी पड़ती है. ऐसे में अगर आपको 30 सेकंड से ज़्यादा रुकना है, तो इंजन बंद कर दें.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

car mileage

Trending news

'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
RSS 100 Years
'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
Karur Stampede
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
Mohan Bhagwat
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
सफेद हाथी की सवारी करने वाली वो हिंदू रानी जिसने छुड़ाए मुसलमानों के पसीने
rani durgavati queen of gond dynasty
सफेद हाथी की सवारी करने वाली वो हिंदू रानी जिसने छुड़ाए मुसलमानों के पसीने
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला....मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात?
Mohan Bhagwat
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला....मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात?
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Dussehra 2025 LIVE: 3 महायोगों में कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ? रावण दहन से पहले करें ये 2 टोटके, हर काम में मिलेगी जीत
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 LIVE: 3 महायोगों में कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ? रावण दहन से पहले करें ये 2 टोटके, हर काम में मिलेगी जीत
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
illegal intruders
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
DNA
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
;