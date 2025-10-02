Car Tips: माइलेज घटा देती हैं ड्राइवर की ये 5 आदतें, पेट्रोल बचाना है तो आज ही से बदल डालें

Car Tips and Tricks: जिस भी कार ओनर को ये दिक्कत है कि उनकी गाड़ी माइलेज नहीं देती है, तो हो सकता है ड्राइविंग के दौरान आप कोई भूल कर रहे हों. ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा जाता है कि ड्राइवर की कुछ गलतियों से ही माइलेज में गिरावट आने लगती है. अगर आप अपनी ड्राइविंग हैबिट्स को बदल दें तो माइलेज को बढ़ाया जा सकता है. ऐसे में आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से माइलेज कम हो जाता है.

अगर आप भी अपनी कार का माइलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो ड्राइवर की इन 5 बुरी आदतों को आज ही बदल डालिए:

1. क्लच का बिना वजह यूज

बहुत से ड्राइवर्स की आदत होती है कि वे बार-बार क्लच पर पैर रखकर गाड़ी चलाते हैं, या गियर बदलने के बाद भी पैर को क्लच पैडल पर ही टिकाए रखते हैं, जिसकी वजह से क्लच प्लेट्स जल्दी घिसती हैं. इसकी वजह से इंजन की पावर व्हील्स तक पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हो पाती और इंजन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे फ्यूल की खपत बढ़ जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. अचानक तेज़ी से ब्रेक लगाना और एक्सीलरेट करना

ट्रैफिक लाइट पर या खुली सड़क पर अचानक तेज़ी से एक्सीलरेटर दबाना और फिर तुरंत ब्रेक लगाना माइलेज का सबसे बड़ा दुश्मन है. तेज़ एक्सीलरेशन में इंजन को एक झटके में ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है. यह आदत माइलेज को सीधे तौर पर 15% से 30% तक कम कर सकती है.

3. गलत गियर में ड्राइविंग करना

कई ड्राइवर्स आलस के कारण गाड़ी को गलत गियर में चलाते रहते हैं, जैसे धीमी गति में चौथे या पाँचवें गियर में चलाना. कम स्पीड पर हाई गियर में ड्राइविंग से इंजन पर ज़ोर पड़ता है. इंजन अपनी ताकत से काम नहीं कर पाता, जिसे इंजन नॉकिंग भी कहते हैं, इससे पेट्रोल की खपत बढ़ जाती है. ऐसे में हमेशा स्पीड के अनुसार सही गियर का इस्तेमाल करें.

4. ज्यादा देर तक इंजन को चालू रखना

ट्रैफिक जाम या रेड लाइट पर गाड़ी को न्यूट्रल करके इंजन ऑन रखना एक बड़ी गलती है. एक जगह खड़ी गाड़ी भी लगातार फ्यूल इस्तेमाल कर रही होती है. 10 सेकंड से ज़्यादा देर तक इंजन को बेकार चालू रखने से बेहतर है कि आप उसे बंद कर दें. यह आदत ख़ासकर शहर के ट्रैफिक में माइलेज पर भारी पड़ती है. ऐसे में अगर आपको 30 सेकंड से ज़्यादा रुकना है, तो इंजन बंद कर दें.