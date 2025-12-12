रॉयल एनफील्ड के दाम में खरीदें Harley-Davidson, डिजाइन देख तुरंत पहुंच जाएंगे शोरूम

Harley-Davidson Bikes in Budget Range: अमेरिकन मोटरसाइकिल कंपनी Harley-Davidson भारतीय बाज़ार में ऐसी बाइक उतार चुके है जिसे देखने के बाद आप इसे खरीदने से खुद को रोक नहीं पाएंगे. ये बाइक है X440 T जिसे X440 वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. हालांकि इसका डिजाइन कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव है. इसमें दमदार डिज़ाइन और मैकेनिकल अपडेट दिए गए हैं.

डिज़ाइन में बड़े बदलाव

X440 T को डिज़ाइन के मामले में X440 से अलग रखा गया है और इसके लुक में Harley XR1200 की झलक मिलती है. सबसे बड़ा बदलाव इसके पिछले हिस्से में है, जहां एक बड़ा फेंडर है जो काफी जगह घेरता है. सीट को बेहतर आराम के लिए फिर से डिज़ाइन किया गया है, और पीछे बैठने वाले यात्री के लिए बड़े ग्रैब हैंडल दिए गए हैं. X440 T में चार नए रंग विकल्प भी पेश किए गए हैं: पर्ल ब्लू, पर्ल रेड, विविड ब्लैक और पर्ल व्हाइट, जो इसे एक फ्रेश लुक देते हैं. इसके टैंक पर 'Harley-Davidson X440 T' की नई ब्रांडिंग और साइड में रेसिंग पिनस्ट्राइप (Racing Pinstripe) भी जोड़ी गई है.

फीचर्स और एक्सेसरीज़

हालांकि X440 T का फ्रंट प्रोफाइल काफी हद तक X440 जैसा ही है, फिर भी कुछ छोटे बदलाव इसे ख़ास बनाते हैं. X440 T में बार-एंड मिरर (Bar-End Mirrors) दिए गए हैं. इसके अलावा, सामने वाले पहियों के लिए काले रंग के फेंडर हैं, जबकि X440 में यह बॉडी कलर से मेल खाते थे. इस नए मॉडल में सिंगल-साइडेड एग्जॉस्ट को भी हल्का-सा रीडिज़ाइन किया गया प्रतीत होता है. इन बदलावों से X440 T को एक विशिष्ट और अधिक प्रीमियम पहचान मिलती है.

कितनी है कीमत

X440 T की कीमत रॉयल एनफील्ड के टक्कर की है. इस बाइक को खरीदने के लिए आपको 2,79,500 रुपये चुकाने पड़ेंगे. अगर आप महंगी रॉयल एनफील्ड बाइक्स नहीं खरीद पा रहे हैं तो ये आपके लिए तगड़ा ऑप्शन साबित हो सकती हैं.

इंजन और चेसिस

X440 T में वही विश्वसनीय 440 cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है जो X440 में मिलता है. यह इंजन 27 bhp की पावर और 38 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जिसकी दक्षता लगभग 35 किमी/लीटर है. यह 192 किलोग्राम कर्ब वेट वाली मोटरसाइकिल है. इसमें आगे 18-इंच और पीछे 17-इंच का व्हील है, जिसका ग्राउंड क्लीयरेंस 170 mm है. सस्पेंशन के लिए, आगे की तरफ 43 mm KYB अपसाइड-डाउन फोर्क्स और पीछे गैस-चार्ज्ड ट्विन शॉक मिलते हैं, जो इसे एक मज़बूत और संतुलित सवारी प्रदान करते हैं.