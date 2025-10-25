Advertisement
ये है Harley-Davidson की सबसे सस्ती बाइक, पावर जानकर आपको भी आपको भी लगेगा झटका

Harley-Davidson Cheapest Bike: हार्ले-डेविडसन की बाइक्स वैसे काफी महंगी होती हैं. हालांकि Hero के साथ कोलैबरेशन करके कंपनी ने बेहद ही किफायती कीमत में इस मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है. ऐसे में इसे खरीदना आपके लिए फायदे की डील साबित हो सकती है.  

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 01:30 PM IST
Harley-Davidson Cheapest Bike: भारत में Harley-Davidson की सबसे सस्ती बाइक है Harley-Davidson X440 है. इसका सबसे सस्ता मॉडल Harley Davidson X440 Denim है. आपको बता दें कि Harley-Davidson X440 की कीमत 2.50 लाख रुपये से भी कम है. हार्ले-डेविडसन की बाइक्स वैसे काफी महंगी होती हैं. हालांकि Hero के साथ कोलैबरेशन करके कंपनी ने बेहद ही किफायती कीमत में इस मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है. ऐसे में इसे खरीदना आपके लिए फायदे की डील साबित हो सकती है.  

यहाँ इसकी कुछ खासियतें बताई गई हैं:

कीमत: X440 की कीमत ₹ 2,39,500 से शुरू होती है, जो इसे भारत में Harley-Davidson की सबसे सस्ती बाइक बनाती है.

इंजन: इसमें 373cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन है जो 30 bhp पावर और 30 Nm टॉर्क पैदा करता है.

डिजाइन: X440 में एक बोबर डिजाइन है जो इसे आकर्षक और स्टाइलिश बनाता है.

फीचर्स: इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक, सिंगल-सीट, LED हेडलैंप और टेल लाइट और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे कुछ बुनियादी फीचर्स हैं.

ट्रांसमिशन: इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है.

ब्रेक: इसमें फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं.

सस्पेंशन: इसमें फ्रंट में 41mm टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में डुअल शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं.

टायर: इसमें फ्रंट में 120/80-18 और रियर में 150/70-17 टायर दिए गए हैं.

X440 Denim उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो एक सस्ती, स्टाइलिश और शक्तिशाली Harley-Davidson बाइक की तलाश में हैं. यह शुरुआती राइडर्स और अनुभवी राइडर्स दोनों के लिए परफेक्ट है.

यहाँ X440 Denim के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है:

माइलेज: X440 Denim का माइलेज लगभग 35 kmpl है.
टॉप स्पीड: इसकी टॉप स्पीड लगभग 140 kmph है.
सीट की ऊंचाई: सीट की ऊंचाई 785mm है.
ग्राउंड क्लियरेंस: ग्राउंड क्लियरेंस 150mm है.
वजन: इसका वजन 190.5 किलोग्राम है.
वॉरंटी: इसमें 2 साल की मानक वारंटी दी गई है.

