मौका न गंवाएं! 3,00,000 रुपये की भारी छूट के साथ अभी खरीदें Harley-Davidson की ये दो बाइक्स
मौका न गंवाएं! 3,00,000 रुपये की भारी छूट के साथ अभी खरीदें Harley-Davidson की ये दो बाइक्स

Harley Davidson Bike Discount: आप भी Harley-Davidson बाइक खरीदने का शौक रखते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. कंपनी अपनी दो बाइक Harley-Davidson Fat Boy और Fat Bob पर करीब 3 लाख रुपये का भारी डिस्काउंट दे रही है. आइए जानते हैं इसके बारे में…

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 08, 2025, 09:52 PM IST
मौका न गंवाएं! 3,00,000 रुपये की भारी छूट के साथ अभी खरीदें Harley-Davidson की ये दो बाइक्स

Harley Davidson Bikes Offer: आप भी Harley-Davidson की बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अगस्त 2025 का महीना आपके लिए सबसे अच्छा साबित होने वाला है. कंपनी अपनी दो बाइक Harley-Davidson Fat Boy और Fat Bob पर लगभग 3,00,000 रुपये का छूट दे रही है. आपको बता दें कि इन दोनों बाइक में शानदार फीचर्स और दमदार इंजन दिया गया है. हम इस स्टारी में Harley-Davidson Fat Boy और Fat Bob के प्राइस के बारे में बताएंगे.

जानें फीचर्स के बारे में

Harley-Davidson Fat Bob बाइक में 1868cc का दमदार इंजन दिया गया है, जो 93.81 का पीएस और 155 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक के माइलेज की बात करें यह 18.18kmpl का माइलेज देती है. फैट बॉब बाइक में डुअल डिस्क ब्रेक दिया गया है. इस बाइक का कर्ब वजन 306 kg है.

वहीं Harley-Davidson Fat Boy में 1923cc का पावरफुल इंजन दिया गया है, जो 104.69 ps और 168 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. इस बाइक में ABS, राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल क्रूज कंट्रोल, LED टेल लाइट और ईंधन गेज जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस बाइक का कर्ब वजन 315kg के करीब है. Harley-Davidson Fat Boy के माइलेज की बात करें तो ये बाइक 18.18kmpl का माइलेज देती है.

कीमत

ऑटोकार इंडिया में छपी एक खबर के अनुसार Harley-Davidson Fat Boy और Fat Bob पर लगभग 3 लाख रुपये का डिस्काउंट दे रही है. इन दोनों बाइक्स के कीमत की बात करें तो Fat Boy का प्राइस 21,48,934 रुपये (एक्स-शोरूम) है. वहीं  Harley-Davidson Fat Bob की कीमत 25,90,000 रुपये (एक्स-शोरूम) है. हालांकि कंपनी इन दोनों बाइक पर करीब 3 लाख रुपये का भारी छूट दे रही है. 

Disclaimer:

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

शहज़ाद खान

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

Harley Davidson bikesbike discount

;