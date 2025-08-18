नई ताकत और फीचर्स के साथ लॉन्च हुई Harley-Davidson Street Bob, नए इंजन के साथ भारतीय सड़कों पर दहाड़ेगी
नई ताकत और फीचर्स के साथ लॉन्च हुई Harley-Davidson Street Bob, नए इंजन के साथ भारतीय सड़कों पर दहाड़ेगी

Harley-Davidson Street Bob Launch: Harley-Davidson Street Bob बाइक को भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. कंपनी ने अब इसे नए अवतार में लॉन्च किया है, जिसके बाद ये बाइक और भी पावर फुल हो गई है. 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 18, 2025, 04:53 PM IST
Harley-Davidson Street Bob Launch: Harley-Davidson की Street Bob बाइक देश में पहले से ही काफी लोकप्रिय है. Harley-Davidson की इस बाइक में आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करा सकते थे. हालांकि साल 2022 में इस भारत में बंद कर दिया गया था. लेकिन कंपनी ने साल 2025 में इसे फिर से लॉन्च कर दिया है, इस बाइक में कंपनी ने नया इंजन और कई सारे नए फीचर्स को जोड़ा है. आपको भी हार्ले-डेविडसन की बाइक पसंद है, तो ये खबर आपके लिए ही है.

Harley-Davidson Street Bob एक शानदार बाइक है. इस बाइक का लुक काफी दमदार लगता है. हार्ले-डेविडसन की इस बाइक में आपको छिपा हुआ मोनोशॉक दिया जाता है, जो इसे एक आकर्षक लुक देता है. इतना ही नहीं इस बाइक में टर्न इंडिकेटर हैंडलबार पर लगा होता है.  कंपनी ने इस बाइक को 5 कलर ऑप्शन के साथ भारतीय बाजार में पेश किया है. हार्ले-डेविडसन ने इस बाइक में 1923 cc V-twin एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन दिया है, जो 91ps का पावर और 156 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी ने Street Bob बाइक को 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ भारतीय बाजार में पेश किया है. 

बाइक के फीचर्स

हार्ले-डेविडसन की Street Bob बाइक में आपको एक छिपा हुआ प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक दिया गया है. वहीं रियर में टेलिस्कोपिक फोर्क दिया गया है. कंपनी ने इस बाइक में डुअल डिस्क दिया है. इस मोटरसाइकिल में 13.2 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक देखने को मिलता है. हार्ले-डेविडसन Street Bob बाइक का कर्ब वजन 293 किलोग्राम है.

हार्ले-डेविडसन Street Bob की कीमत

हार्ले-डेविडसन की Street Bob बाइक में टर्न-बाय टर्न नेविगेशन, IMU-बेस्ट राइडिंग एड्स जैसे दमदार फीचर्स दिए गए हैं. इस बाइक में LED लाइट, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ABS, क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं.  हार्ले-डेविडसन Street Bob की कीमत की बात करें तो इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 18.77 लाख रुपये है.

