GST 2.0 के बाद भी महंगी नहीं हुई हार्ले-डेविडसन X440, अभी भी शुरुआती कीमत है महज 2.40 लाख रुपये

Harley Davidson X440: भारत सरकार ने हाल ही में नए GST फ्रेमवर्क की घोषणा की है, जिसके तहत 350cc से ऊपर इंजन वाली बाइक्स पर 40% GST लगाया जाएगा। कई कंपनियों ने इसके बाद अपनी बाइक्स के दाम बढ़ा दिए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि Harley-Davidson ने अपनी लोकप्रिय बाइक X440 की कीमत नहीं बढ़ाई है।

कीमत में क्यों नहीं हुआ बदलाव?

जानकारों के मुताबिक, नए टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से X440 की कीमत में लगभग 20,000 रुपये की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। लेकिन कंपनी ने यह बोझ ग्राहकों पर डालने की बजाय खुद उठाने का फैसला किया है। इससे कंपनी अपने ग्राहकों के बीच भरोसा और ब्रांड वैल्यू बनाए रखना चाहती है।

Add Zee News as a Preferred Source

X440 खास क्यों है?

Harley-Davidson X440 असल में Hero और Harley-Davidson की पार्टनरशिप का नतीजा है। इस प्लेटफॉर्म पर Hero Maverick 440 भी आई थी, लेकिन बिक्री कम होने की वजह से उसे मार्केट से हटा दिया गया। अब X440 इस सेगमेंट की इकलौती बाइक है जो Harley और Hero की साझेदारी को आगे बढ़ा रही है।

इंजन और परफॉर्मेंस

X440 में 440cc का एयर-ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो 26 hp पावर और 38 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड ट्रांसमिशन और स्लिपर क्लच दिया गया है, जिससे राइडिंग स्मूथ हो जाती है। यह बाइक तीन वेरिएंट्स में आती है – Denim, Vivid और S। इसकी कीमत 2.40 लाख रुपये से 2.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

सिर्फ हार्ले ही नहीं ये बाइक्स भी नहीं हुई हैं महंगी

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सिर्फ Harley-Davidson ही नहीं, बल्कि Bajaj के Triumph और KTM ब्रांड ने भी कीमतें बढ़ाने के बजाय पुरानी कीमतें ही बरकरार रखी हैं।