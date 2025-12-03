Advertisement
Harley-Davidson X440T: 6 दिसंबर को तहलका मचाने आ रही नई बाइक, मिलेंगे ये दमदार अपडेट्स

Harley-Davidson X440T: स्टाइलिंग में बदलाव के बावजूद, X440T अपने मुख्य मैकेनिकल कंपोनेंट्स को स्टैंडर्ड X440 के साथ साझा करती है. इसमें वही 440 cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन लगा है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 03, 2025, 03:45 PM IST
Harley-Davidson X440T: दुनिया की पॉपुलर मोटरसाइकिल कंपनी Harley-Davidson भारतीय बाज़ार में अपनी नई, X440T को 6 दिसंबर को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. Hero MotoCorp के साथ मिलकर डेवलप की गई यह नई मोटरसाइकिल, मौजूदा X440 फैमिली का एक्सपैंड करेगी और इसमें कई कॉस्मेटिक अपडेट्स यह मॉडल मौजूदा X440 से अलग और ज्यादा स्पोर्टी लुक के साथ आने की उम्मीद है.

डिजाइन और कॉस्मेटिक बदलाव
X440T में सबसे बड़ा और ध्यान देने योग्य बदलाव इसके रियर सेक्शन में किया गया है. इसका पिछला हिस्सा अब पहले से लंबा और स्लीकर है, जो एक रिवाइज़्ड सीट और पीछे बैठने वाले यात्री (Pillion) के लिए मोटे ग्रैब हैंडल के साथ आता है. रियर फेंडर (Rear Fender) को भी नए लुक के साथ मैच करने के लिए बदला गया है. फ्रंट में परिचित डिज़ाइन को बरकरार रखा गया है, लेकिन बार-एंड मिरर्स और ब्लैक-आउट फ्रंट फेंडर इसे ताज़ा लुक देते हैं. यह मोटरसाइकिल चार नए कलर ऑप्शन - ब्लू, व्हाइट, रेड और ब्लैक - में उपलब्ध होगी, जिसमें नए 'Harley-Davidson X440T' ग्राफिक्स भी होंगे.

इंजन और मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन्स
स्टाइलिंग में बदलाव के बावजूद, X440T अपने मुख्य मैकेनिकल कंपोनेंट्स को स्टैंडर्ड X440 के साथ साझा करती है. इसमें वही 440 cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन लगा है, जो 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच के साथ आता है. मौजूदा X440 में यह इंजन 27 hp की पावर और 38 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. हालाँकि, यह संभावना है कि X440T के लिए इंजन के आउटपुट को थोड़ा री-ट्यून किया जा सकता है. सस्पेंशन सेटअप में आगे की तरफ 43 mm USD फ्रंट फोर्क्स और पीछे 7-स्टेप प्रीलोड-एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलेंगे.

फीचर्स 
फीचर्स के मामले में, X440T में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और नेविगेशन सपोर्ट के साथ 3.5-इंच का सर्कुलर TFT स्क्रीन बरकरार रहने की उम्मीद है. महत्वपूर्ण रूप से, कंपनी इस बार राइड-बाय-वायर, मल्टीपल राइडिंग मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी नई तकनीक भी जोड़ सकती है. डुअल-चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर मौजूद रहेगा. 

