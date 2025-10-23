ये हैं 10 लाख से भी सस्ती हैचबैक कारें, बस एक बार टैंक फुल करवाएं और महीने भर चलाएं

Cheapest Hatchback Cars: आज के समय में जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब हर कार ख़रीददार ऐसी गाड़ी की तलाश में रहता है जो न सिर्फ सस्ती हो, बल्कि माइलेज में भी सबसे आगे हो. 10 लाख रुपये से कम की क़ीमत में हैचबैक कारें भारतीय बाज़ार में सबसे ज़्यादा बिकती हैं क्योंकि ये न सिर्फ़ चलाने में आसान होती हैं, बल्कि बेहतरीन माइलेज भी देती हैं. खासकर CNG वेरिएंट के साथ, ये कारें इतना अच्छा प्रदर्शन करती हैं कि एक बार टैंक फुल कराकर आप पूरे महीने (सामान्य उपयोग में) चैन से चला सकते हैं.

यहां कुछ ऐसी ही शानदार माइलेज वाली हैचबैक कारें हैं जो ₹10 लाख से कम में आती हैं:

मारुति सुजुकी सेलेरियो (Maruti Suzuki Celerio):

ख़ासियत: सेलेरियो अपनी दमदार फ़्यूल एफ़िशिएंसी के लिए जानी जाती है. ARAI के अनुसार, इसका AMT वेरिएंट लगभग 27 किमी/लीटर तक का माइलेज दे सकता है.

क़ीमत: इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम क़ीमत ₹5.50 लाख के आस-पास है.

मारुति सुजुकी वैगन आर (Maruti Suzuki Wagon R):

ख़ासियत: 'टॉल-बॉय' डिज़ाइन वाली वैगन आर अपनी शानदार स्पेस और बेहतरीन माइलेज के लिए मशहूर है. यह पेट्रोल में लगभग 25 किमी/लीटर और CNG वेरिएंट में 34 किमी/किलोग्राम तक का माइलेज देती है.

क़ीमत: शुरुआती क़ीमत ₹4.99 लाख के आस-पास है.

मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno):

ख़ासियत: यह एक प्रीमियम हैचबैक है जो स्टाइल और एफ़िशिएंसी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. बलेनो का CNG मॉडल लगभग 30.61 किमी/किलोग्राम का माइलेज देता है, जो इसे प्रीमियम सेगमेंट में माइलेज का राजा बनाता है.

क़ीमत: शुरुआती क़ीमत ₹5.99 लाख के आस-पास है.

टाटा टियागो (Tata Tiago):

ख़ासियत: टियागो को GNCAP से 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो इसे इस सेगमेंट की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक बनाती है. इसका CNG वेरिएंट लगभग 26.40 किमी/किलोग्राम तक का माइलेज देता है.

क़ीमत: शुरुआती क़ीमत ₹4.57 लाख के आस-पास है.

टाटा अल्ट्रोज़ (Tata Altroz):

ख़ासियत: अल्ट्रोज़ एक और सुरक्षित (GNCAP 5-स्टार) प्रीमियम हैचबैक है जो CNG और डीज़ल इंजन विकल्पों में भी उपलब्ध है. CNG में यह लगभग 28 किमी/किलोग्राम का माइलेज देती है, और डीज़ल में भी 24 किमी/लीटर तक माइलेज मिलता है.

क़ीमत: शुरुआती क़ीमत ₹6.30 लाख के आस-पास है.