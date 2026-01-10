Advertisement
trendingNow13069633
Hindi NewsऑटोमोबाइलHaunted Rolls Royce: आखिर क्यों इस रोल्स-रॉयस के पास जाने से भी कांपते हैं लोग, कहते हैं शापित!

Haunted Rolls Royce: आखिर क्यों इस रोल्स-रॉयस के पास जाने से भी कांपते हैं लोग, कहते हैं शापित!

Haunted Rolls Royce: स बंगले के पोर्च में सड़ रही एक सुनहरे रंग की 'रोल्स रॉयस सिल्वर शैडो' आकर्षण और डर का मुख्य केंद्र है. एक मशहूर कहानी यह है कि परिवार की 17 वर्षीय बेटी, आयशा की आत्मा आज भी इसी कार के अंदर भटकती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 10, 2026, 12:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Haunted Rolls Royce: आखिर क्यों इस रोल्स-रॉयस के पास जाने से भी कांपते हैं लोग, कहते हैं शापित!

Haunted Rolls Royce: लोनावला के खंडाला इलाके में पुराने मुंबई-पुणे हाईवे पर स्थित 'आयशा विला' अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर है. स्थानीय लोगों और इंटरनेट पर चल रही कहानियों के अनुसार, इस बंगले में दशकों पहले एक अमीर परिवार रहता था. कहा जाता है कि इस विला में एक भयावह अपराध हुआ था, जिसमें पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी. तब से यह बंगला वीरान पड़ा है और लोगों का मानना है कि यहां आज भी उन रूहों का बसेरा है, जिसकी वजह से रात के समय यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं.

गोल्डन रोल्स रॉयस और उससे जुड़ी खौफनाक कहानी 
इस बंगले के पोर्च में सड़ रही एक सुनहरे रंग की 'रोल्स रॉयस सिल्वर शैडो' आकर्षण और डर का मुख्य केंद्र है. एक मशहूर कहानी यह है कि परिवार की 17 वर्षीय बेटी, आयशा की आत्मा आज भी इसी कार के अंदर भटकती है. लोग इसे 'हॉन्टेड रोल्स रॉयस' कहते हैं. हालांकि, जानकारों का मानना है कि ये कहानियाँ महज अफवाह हो सकती हैं ताकि इस कीमती प्रॉपर्टी को बिकने से रोका जा सके या फिर भू-माफियाओं के बीच किसी विवाद का नतीजा हों.

ब्रिटिश काल की कार? क्या है इसकी सच्चाई?
अक्सर लोग इस कार को ब्रिटिश काल (आजादी से पहले) की बताते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से यह दावा पूरी तरह गलत है. यह कार दरअसल रोल्स रॉयस सिल्वर शैडो सीरीज 2 है, जिसका निर्माण 1977 से 1985 के बीच हुआ था. चूंकि अंग्रेज 1947 में भारत छोड़ चुके थे, इसलिए इस कार का ब्रिटिश राज से कोई लेना-देना नहीं हो सकता. यह कार अपने जमाने की सबसे लग्जरी गाड़ियों में से एक थी, जिसमें 6.75 लीटर का शक्तिशाली V8 इंजन लगा हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

बॉलीवुड कनेक्शन और बदहाली का दौर
हैरानी की बात यह है कि यह कार कभी सड़कों की शान हुआ करती थी और 2004 की बॉलीवुड फिल्म 'लकीर' में भी नजर आई थी. उस समय यह कार पुरानी कारो की प्रदर्शनियों की जान होती थी. लेकिन आज इसकी हालत बेहद दयनीय है. सालों से लावारिस खड़े रहने के कारण इसके कांच टूट चुके है, बॉडी गल गई है और कार का मशहूर 'स्पिरिट ऑफ एक्स्टसी' लोगो भी गायब हो चुका है.

5. अंधविश्वास या सिर्फ एक छोड़ी हुई संपत्ति?
वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो किसी भी घर को अगर सालों तक बंद रखा जाए, तो वहां धूल और सन्नाटे की वजह से एक डरावना माहौल बन जाता है. आयशा विला के साथ भी यही हुआ है. हालांकि कभी चर्चा थी कि कार का मालिक इसे दोबारा ठीक करवाएगा, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति को देखकर ऐसा होना नामुमकिन लगता है. आज यह जगह केवल यूट्यूबर्स और रोमांच की तलाश करने वाले लोगों के लिए एक 'स्पूकी स्पॉट' बनकर रह गई है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Haunted Rolls Royce

Trending news

'गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए और चले गए...', PM Modi ने सोमनाथ पर शेयर किया खास वीडियो
Somnath Mandir
'गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए और चले गए...', PM Modi ने सोमनाथ पर शेयर किया खास वीडियो
'कांग्रेस की वजह से उमर और शरजील जेल में...' ओवैसी SC के फैसले को लेकर साधा निशाना
Asaduddin Owaisi
'कांग्रेस की वजह से उमर और शरजील जेल में...' ओवैसी SC के फैसले को लेकर साधा निशाना
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन...', युवाओं को अजित डोभाल का मैसेज; क्या कहा?
Ajit Doval
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन...', युवाओं को अजित डोभाल का मैसेज; क्या कहा?
पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र
Pune Civic Polls
पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला
india nepal border
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला
आंसुओं में बहे अरमान, चौपट हुए ख्वाब; 'राजनीतिक रार' ने क्लोज किया चैप्टर
vaishno devi medical college
आंसुओं में बहे अरमान, चौपट हुए ख्वाब; 'राजनीतिक रार' ने क्लोज किया चैप्टर
दिल्ली नहीं ये शहर बना प्रदूषण की राजधानी! नाम जानकर हो जाएंगे दंग
most polluted city
दिल्ली नहीं ये शहर बना प्रदूषण की राजधानी! नाम जानकर हो जाएंगे दंग
नहीं थम रहा था शोर, सुनवाई छोड़कर चली गईं जज, HC में ED और ममता बनर्जी के बीच टकराव
Mamata Banerjee
नहीं थम रहा था शोर, सुनवाई छोड़कर चली गईं जज, HC में ED और ममता बनर्जी के बीच टकराव
मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
viral video
मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
uddhav thackeray
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात