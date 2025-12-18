हेलमेट लगाने में होती है उलझन, इन 5 तरीकों को अपनाकर दूर कर सकते हैं दिक्कत

Helmet Wearing Tips: अक्सर देखा गया है कि सुरक्षा के लिए जरूरी होने के बावजूद बहुत से लोग हेलमेट पहनने से कतराते हैं. कभी सिर में पसीना, कभी बालों का खराब होना तो कभी गर्दन में भारीपन इसके पीछे मुख्य कारण होते हैं. लेकिन सड़क हादसों में हेलमेट ही आपकी जान बचाने वाला सबसे बड़ा कवच है. अगर आप भी हेलमेट पहनने में असहज महसूस करते हैं, तो यहाँ दिए गए 5 आसान तरीके आपकी इस उलझन को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं.

सही साइज और वजन का चुनाव करें

हेलमेट के प्रति अरुचि का सबसे बड़ा कारण उसका गलत साइज होना है. अगर हेलमेट बहुत ढीला है तो वह बार-बार हिलेगा और अगर बहुत टाइट है तो सिर में दर्द पैदा कर सकता है. खरीदते समय हमेशा अपने सिर की माप के अनुसार ही चुनाव करें. साथ ही, भारी हेलमेट गर्दन की मांसपेशियों पर दबाव डालते हैं, इसलिए हमेशा 'लाइटवेट' (हल्के वजन) वाले आईएसआई (ISI) मार्क हेलमेट ही चुनें. आजकल कार्बन फाइबर जैसे मटेरियल वाले मजबूत और हल्के हेलमेट बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं.

वेंटिलेशन और एयरफ्लो का ध्यान रखें

गर्मियों के मौसम में हेलमेट के अंदर उमस और पसीना सबसे ज्यादा परेशान करता है. इससे बचने के लिए ऐसा हेलमेट लें जिसमें वेंटिलेशन पोर्ट्स (हवा आने-जाने के रास्ते) दिए गए हों. अच्छे वेंटिलेशन वाले हेलमेट के अंदर ताजी हवा का प्रवाह बना रहता है, जिससे सिर ठंडा रहता है और पसीना कम आता है. यदि आप लंबे समय तक सफर करते हैं, तो बेहतर एयरफ्लो वाला हेलमेट आपकी आधी थकान को कम कर सकता है.

बालों और त्वचा की सुरक्षा

हेलमेट पहनने से बाल बिगड़ने या स्कैल्प में खुजली होने की समस्या आम है. इसका सबसे बेहतरीन समाधान है 'बालाक्लावा' (Balaclava) या अच्छी क्वालिटी का सूती रुमाल. हेलमेट पहनने से पहले अपने सिर पर एक पतला सूती कपड़ा या बालाक्लावा पहनें. यह न केवल पसीने को सोख लेगा, बल्कि हेलमेट के अंदरूनी हिस्से और आपके बालों के बीच घर्षण (friction) को कम करेगा, जिससे बाल कम टूटेंगे और हेलमेट भी अंदर से साफ रहेगा.

विजरकी क्वालिटी और एंटी-फॉग कोटिंग

कई बार धुंधले विजर या रात के समय लाइट पड़ने से दिखने में परेशानी होती है, जिससे लोग विजर उठाकर गाड़ी चलाते हैं. यह आंखों के लिए बेहद खतरनाक है. हमेशा साफ और स्क्रैच-फ्री विजर का इस्तेमाल करें. अगर आप बारिश या ठंड के मौसम में गाड़ी चलाते हैं, तो 'एंटी-फॉग' विजर का चुनाव करें ताकि सांसों की गर्मी से कांच पर धुंध न जमे. स्पष्ट दिखाई देने पर आप ज्यादा सहज महसूस करेंगे और हेलमेट बोझ नहीं लगेगा.

स्ट्रैप को सही तरह से फिट करें

बहुत से लोग हेलमेट तो पहन लेते हैं लेकिन उसकी स्ट्रैप (पट्टी) को खुला छोड़ देते हैं या बहुत टाइट बांध लेते हैं. स्ट्रैप इतनी टाइट होनी चाहिए कि हेलमेट गिरे नहीं, लेकिन इतनी ढीली भी होनी चाहिए कि आप आसानी से सांस ले सकें और गर्दन घुमा सकें. सही तरह से बंधी स्ट्रैप हेलमेट के वजन को समन रूप से बांट देती है, जिससे वह भारी नहीं लगता. याद रखें, एक अच्छी आदत और सही फिटिग न केवल आपकी यात्रा को आरामदायक बनाती है, बल्कि आपको सुरक्षित भी रखती है.