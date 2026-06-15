Hero HF Deluxe Flex Fuel Discount: अगर आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं और ऐसी बाइक खोज रहे हैं, जो जेब पर भारी न पड़े, तो देश की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली में से एक टू-व्हीलर कंपनी Hero MotoCorp आपके लिए एक बंपर ऑफर लाई है! पेट्रोल की महंगी कीमत से छुटकारा दिलाने और साथ ही साथ ग्राहकों को छूट देने के लिए होरी ने अपनी हाल ही में हुई Splendor+ Flex Fuel और HF Deluxe Flex Fuel पर डिस्काउंट का ऐलान कर दिया है. सरकार की इथेनॉल पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए कंपनी इन दोनों ही बाइक्स पर सीधे ₹4,000 का डिस्काउंट दे रही है. यह ऑफर लिमटेड टाइम के लिए है.