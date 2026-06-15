Hero HF Deluxe Flex Fuel Discount: अगर आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं और ऐसी बाइक खोज रहे हैं, जो जेब पर भारी न पड़े, तो देश की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली में से एक टू-व्हीलर कंपनी Hero MotoCorp आपके लिए एक बंपर ऑफर लाई है! पेट्रोल की महंगी कीमत से छुटकारा दिलाने और साथ ही साथ ग्राहकों को छूट देने के लिए होरी ने अपनी हाल ही में हुई Splendor+ Flex Fuel और HF Deluxe Flex Fuel पर डिस्काउंट का ऐलान कर दिया है. सरकार की इथेनॉल पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए कंपनी इन दोनों ही बाइक्स पर सीधे ₹4,000 का डिस्काउंट दे रही है. यह ऑफर लिमटेड टाइम के लिए है.
हीरो ने यह ऑफर ऑफर सरकार की E100 फ्यूल पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए लिया है. आइए जानते हैं कि इस ऑफर के बाद इन दोनों बाइक्स की नई कीमतें क्या हैं और आपकी कितनी बचत होने वाली है.
डिस्काउंट के बाद Hero Splendor+ Flex Fuel की कीमत ₹82,710 से कम होकर सीधे ₹78,710 हो गई है. वहीं HF Deluxe Flex Fuel की कीमत अब ₹72,792 से घटकर सीधे ₹68,792 हो गई है. लेकिन इस छूट के बाद भी ये दोनों मॉडल अपने पेट्रोल वर्जन से थोड़े महंगे हैं. Splendor+ Flex Fuel की कीमत रेगुलर मॉडल से ₹1,153 ज्यादा है, वहीं HF Deluxe Flex Fuel के लिए ग्राहकों को स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले ₹9,315 ज्यादा खर्च करने होंगे.
हीरो का यह स्पेशल डिस्काउंट ऑफर जुलाई 2026 तक ही वैलिड है. अगर आप लंबी वेटिंग पीरियड से बचना चाहते हैं, तो आपको जल्द से जल्द अपनी बाइक बुक करानी चाहिए.
हीरो की ये बाइक्स पर्यावरण के अनुकूल हैं और इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये E20 यानी 20% इथेनॉल से लेकर E85 यानी 85% इथेनॉल तक के ईंधन पर आसानी से चल सकती हैं. इससे प्रदूषण बहुत ही कम होता है और महंगे पेट्रोल से भी छुटकारा मिल जाता है.
हीरो की दोनों बाइक्स में 97.2cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन कंपनी ने दिया है. लेकिन 85% तक इथेनॉल पर चलने के लिए इसके फ्यूल पंप, फ्यूल फिल्टर, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम और ECU को पूरी तरह से अपग्रेड किया गया है.
यह इंजन 8.44hp की पावर और 8.3Nm का टॉर्क जनरेट करता है. हीरो इस इंजन को लेकर दावा करता है कि E85 इथेनॉल फ्यूल पर चलने से इन बाइक्स में रेगुलर पेट्रोल मॉडल के मुकाबले 7% ज्यादा पावर और 3% ज्यादा टॉर्क जनरेट होता है.
इन बाइक्स को रेगुलर मॉडल से अलग दिखाने के लिए कंपनी ने इस पर खास फ्लेक्स-फ्यूल ग्राफिक्स भी दिए हैं, जो इन्हें एक यूनिक और मॉडर्न लुक देते हैं.