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इथेनॉल से चलने वाली Splendor और HF Deluxe पर हीरो ने किया बंपर छूट का ऐलान, नई कीमत जानकर तुरंत करेंगे बुकिंग!

Hero Splendor Flex Fuel Discount: पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच टू-व्हीलर खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है. Hero ने अपनी फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक से लैस Splendor+ Flex Fuel और HF Deluxe Flex Fuel पर छूट का ऐलान कर दिया है, जो लिमटेड टाइम ऑफर है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 15, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:24 PM IST
इथेनॉल से चलने वाली Splendor और HF Deluxe पर हीरो ने किया बंपर छूट का ऐलान, नई कीमत जानकर तुरंत करेंगे बुकिंग!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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