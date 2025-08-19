खत्म हुआ इंतजार, कुछ ही घंटों में लॉन्च होगी Hero की ये आइकॉनिक बाइक

Hero Glamour X : आज हीरो भारत में अपनी दमदार और आइकॉनिक बाइक ग्लैमर का अपडेटेड मॉडल Hero Glamour X लॉन्च करने जा रहा है. इसका टीजर भी जारी किया जा चुका है. इस बाइक में एक्सट्रीम 250R जैसा टेल-लैंप, एलईडी इंडिकेटर्स और एक नया एलसीडी डैशबोर्ड होगा, जो एक्सट्रीम से लिया गया है. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर एक छोटा विंड डिफ्लेक्टर होगा.

नाम का हुआ खुलासा

सोशल मीडिया पर लीक हुई इमेज से 'ग्लैमर एक्स' नाम का खुलासा होता है. यह वेरिएंट स्टैंडर्ड ग्लैमर की जगह लेने के बजाय उसके ऊपर होगा. एक्सपल्स 210 से लिया गया यह स्विचगियर अब क्रूज़ कंट्रोल को शामिल करता है - यह अपनी श्रेणी में पहला ऐसा फीचर है जो इसे भारत में क्रूज़ कंट्रोल वाली सबसे किफ़ायती मोटरसाइकिल बना देगा. फिलहाल, टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 इस फीचर वाली सबसे सस्ती बाइक है. सेगमेंटेड कलर एलसीडी डिस्प्ले में 'रोड' मोड भी दिखाई देता है, जिससे संकेत मिलता है कि इसमें कई राइडिंग मोड दिए जा सकते हैं.

इंजन और पावर

ग्लैमर एक्स में ग्लैमर एक्सटेक वाला ही 124.7 सीसी सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन इस्तेमाल होने की उम्मीद है, जो 10.8 एचपी और 10.6 एनएम उत्पन्न करता है और 5-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है. दिलचस्प बात यह होगी कि क्या हीरो क्रूज़ कंट्रोल के लिए राइड-बाय-वायर तकनीक का इस्तेमाल करता है. मौजूदा समय में ग्लैमर एक्सटेक की रिटेल कीमत 95,058 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है.