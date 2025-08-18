धमाका करने आ रही है Hero की नई Glamour X! लॉन्च से ठीक पहले सामने आए यूनिक फीचर्स, कल सड़क पर मचाएगी धमाल
धमाका करने आ रही है Hero की नई Glamour X! लॉन्च से ठीक पहले सामने आए यूनिक फीचर्स, कल सड़क पर मचाएगी धमाल

hero glamour x: हीरो मोटोकॉप अपनी नई बाइक को 19 अगस्त को लॉन्च करेंगे जिसका नाम  hero glamour x 125 सीसी है जो अपने युनिक फीचर्स के लिए अभी से चर्चे में हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 02:30 PM IST
hero glamour x: हीरो मोटोकॉप अपनी शानदार बाइक्स के लिए जानी जाती है 19 अगस्त को हीरो कंपनी एक नई बाइक लॉन्च करने जा रही है जिस मॉडल का नाम hero glamour x 125 है जो 125 सीसी के सेगमेंट में तहलका मचा सकती है इसमें कमाल के फीचर्स दिए गए हैं जो आपको जरूर पसंद आएगी, लॉन्च के पहले कंपनी ने टीजर लॉन्च किया है जिसमे इस बाइक से रिलेटेड कई फीचर्स को बताया गया है जो बहुत कमाल के हैं, आज हम इस बाइक के इंजन, फीचर्स और डीजाइन के बारे में बताएंगे.

 

कंपनी के मुताबिक ये भारत का पहली 125 सीसी वाली बाइक होगी जिसमें क्रुज कंट्रोल फीचर देखने को मिलेगा, ये फीचर सिर्फ महंगी गाड़ियों में देखने को मिलेगा, इस फीचर में आप अपने बाइक को एक निश्चित स्पीड पर सेट कर सकते हैं जिससे आपको एक्सलेटर को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. साथ ही इस कमाल के बाइक में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो इस बाइक को और बेहतर बनाने का काम करता है.

फीचर्स 
हीरो मोटोकॉप  की बाइक  glamour x 125 के लॉन्च होते ही इसके फीचर्स के चर्चे बढ़  गए हैं इसमें कमाल के फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, glamour x 125 में टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, नोटिफिकेशन अलर्ट, फुली डिजिटल कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और गियर शिफ्ट लाइट दिए जा रहे हैं इतना ही नहीं, कंपनी ने इस कमाल के बाइक में Type-C चार्जिंग पोर्ट भी दिया है, साथ ही कंपनी ने इसके अलावा मस्कुलर टैंक डिजाइन, अलॉय व्हील्स, LED हेडलाइट-टेललाइट, LED इंडिकेटर्स,इंजन किल स्विच और डिस्क ब्रेक जैसे कमाल के फीचर्स देखने को मिलेंगे जो सिर्फ प्रीमियम बाइक्स में देखने को मिलते हैं.

इंजन
इंजन की बात करें तो हीरो glamour x 125 में वही 124.7cc सिंगल सिलेंडर इंजन जो एयर-कूल्ड टेकनोलॉजी के साथ मिल सकता है, सात ही ये इंजन 10.39bhp की पावर और 10.4Nm का टॉर्क जनरेट करने का काम करता है, और इसके इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है, कुल मिलाकर हीरो इस बाइक के जरिए 125cc सेगमेंट में बवाल मचाने की तैयारी में है अगर आप नई बाइक खरीदने का सोच रहे हैं तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट हो सकता है.

harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

hero glamour x

